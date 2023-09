Identidade de marca é relevante para consumidores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

Conforme revelado pelas estatísticas apresentadas no infográfico da Renderforest, cerca de 75% dos indivíduos têm a capacidade de identificar uma marca por meio de seu logotipo, enquanto 60% associam uma marca ao seu estilo visual característico. Além disso, aproximadamente 45% dos consumidores conseguem reconhecer marcas por meio de suas cores distintivas. Os dados integram um tipo de estratégia de marketing voltada para a construção de autoridade com objetivo de consolidar empresas no mercado a partir da memória de seus consumidores.

Também chamado de marketing de autoridade, ele visa estabelecer indivíduos ou marcas como líderes confiáveis e especializados em um campo específico. Por meio da criação e compartilhamento consistente de conteúdo, insights e conhecimentos relevantes, o objetivo é construir uma reputação sólida e influente, capaz de atrair e engajar uma audiência qualificada. Essa abordagem busca não apenas promover produtos ou serviços, mas também fornecer informações que ajudem a resolver problemas e necessidades do público, fortalecendo a credibilidade e a conexão emocional com os consumidores.

De acordo com o levantamento da empresa, cerca de um terço dos clientes já tem uma marca em mente ao iniciar suas jornadas de compras, demonstrando preferência por marcas reconhecidas, abrangendo 59% dos compradores. No campo dos investimentos, a solidez da marca desempenha um papel fundamental, com 82% dos investidores buscando empresas com presença de marca robusta. Além disso, 77% dos clientes prontamente associam produtos específicos a marcas particulares. Sob a perspectiva das organizações, 75% consideram a conscientização da marca como prioridade.

No cenário da identificação de marca, destaca-se o logotipo como o elemento mais reconhecível – uma constatação compartilhada por 75% dos participantes. Em seguida, o estilo visual obtém 60% de reconhecimento. As cores distintivas da marca e a singularidade de sua voz também têm papéis significativos, sendo identificadas por 45% e 25% das pessoas, respectivamente. Entre os gerentes de marca, 70% consideram a construção da audiência como uma prioridade maior do que a simples conversão de vendas, ressaltando a importância de estabelecer conexões profundas e duradouras com o público.

O CEO da empresa Mestres do Site, Giovanni Ballarin, define o marketing de autoridade como uma estratégia poderosa para atrair e conquistar novos clientes. Segundo o profissional, ela se baseia na construção de reputação e expertise da marca em um determinado segmento. “Ser autoridade dentro do seu segmento pode trazer inúmeros benefícios, abrindo portas para novas parcerias, colaborações e oportunidades de negócios. Além disso, ajuda a estabelecer autoridade e confiança da empresa no mercado”, salienta.

Ballarin ressalta que algumas maneiras de buscar autoridade são: produzir conteúdo de qualidade e informativo, mostrar depoimentos e estudos de caso para ajudar a construir confiança nos novos prospects, participar de eventos e palestras, criar parcerias com outras marcas e publicar em mídias relevantes.