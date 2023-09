Intelsat selecionada pela Air Canada para conectividade expandida das frotas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

A Air Canada e a Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e por satélite integradas do mundo e líder em fornecimento de conectividade a bordo, anunciaram hoje um acordo segundo o qual a Intelsat fornecerá sistemas de conectividade para cerca de 100 aeronaves adicionais da frota da companhia aérea, incluindo a nova antena multi-órbitas de matriz eletronicamente dirigida (ESA, electronically steered array) da Intelsat para as aeronaves da frota de jatos regionais da companhia aérea.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230905412848/pt/

Intelsat currently operates in-flight internet on 240 aircraft spanning Air Canada, Rouge and Air Canada Express. The new program includes IFC installations on three types of Air Canada aircraft. (Photo: Business Wire)

“A Intelsat fornece conectividade a bordo confiável para a Air Canada e seus passageiros há 14 anos”, afirmou Dave Bijur, vice-presidente comercial sênior da Intelsat Commercial Aviation. “A liderança da Air Canada continuará por décadas a vir graças a esse investimento em conectividade 2Ku para a frota de 737 MAX e a decisão de instalar o inovador serviço multi-órbitas em toda a operação da sua frota regional”.

“Os esforços e o compromisso da equipe da Intelsat e seus parceiros de serviço fizeram a diferença para nós. Estamos confiantes de que a Intelsat fornece tecnologia comprovada, uma plataforma e rede expansíveis, e a visão certa para o futuro da conectividade a bordo”, afirmou Mark Nasr, vice-presidente executivo de marketing e digital da Air Canada e presidente da Aeroplan. “Através da nossa parceria com a Bell, programação de instalação de equipamentos e forte convicção com relaçãoàimportância da conectividade a bordo, buscamos oferecer aos nossos clientes a melhor oferta do setor e que esteja disponível da forma mais constante”.

A Intelsat atualmente opera internet a bordo de 240 aeronaves, abrangendo a Air Canada, Rouge e Air Canada Express. O novo programa inclui instalações de conectividade a bordo em três tipos de aeronaves da Air Canada:

Aeronave Boeing 737 MAX – A frota de 40 aeronaves será equipada, a partir deste ano, com o sistema de conectividade a bordo 2Ku da Intelsat.

Aeronave Embraer 175 e Mitsubishi CRJ-900 (atualmente instalada com o sistema ar-terra da Intelsat) – As 55 aeronaves são atualmente operadas pela Jazz, parceira regional da Air Canada, e serão atualizadas com a nova antena ESA da Intelsat a partir de 2024.

A companhia aérea nacional Air Canada e sua parceira regional Jazz juntas operam mais de 300 aeronaves e oferecem mais voos equipados com Wi-Fi do que qualquer outra companhia aérea no Canadá. O relacionamento com a Intelsat servirá como um facilitador-chaveàmedida que a Air Canada busca oferecer aos seus clientes a conectividadeàinternet mais rápida e com disponibilidade mais constante no setor em toda a sua rede global.

A solução 2Ku da Intelsat é líder no setor devidoàsua combinação de antena de baixo perfil montada na fuselagem e seu desempenho confiável na asa. A menor aeronave da frota de jatos regionais da companhia aérea se beneficiará da nova ESA da Intelsat, que é menor que três polegadas em altura e interopera em ambas as famílias de satélites geoestacionários da Intelsat e na constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO, Low Earth Orbit) da OneWeb. Essa estratégia permite que a Air Canada forneça a experiência de internet a bordo da mais alta qualidade às companhias aéreas, onde quer que elas voem.

Sobre a Intelsat



A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras a governos, ONGs e clientes comerciais através da rede mundial de próxima geração e serviços gerenciados da empresa. Ao preencher a brecha digital, operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas, com as suas ferramentas, conversem ao sobrevoar oceanos, se vejam a partir de diferentes continentes e ouçam a partir do céu, se comunicando, cooperando e coexistindo. Desde sua fundação há seis décadas, a empresa vem sendo sinônimo de “pioneiros” no setor de satélites, servindo a seus clientes e ao planeta. Tendo apoio em um legado de inovação e focando em enfrentar uma nova geração de desafios, os integrantes da equipe da Intelsat agora visam ser os “próximos pioneiros” no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a Air Canada



A Air Canada é a maior companhia aérea do Canadá, é a companhia aérea nacional e também membro fundador da Star Alliance, a rede de transportes aéreos mais abrangente do mundo. A Air Canadá fornece serviço programado diretamente a mais de 180 aeroportos no Canadá, Estados Unidos e internacionalmente em seis continentes. Tem uma classificação de quatro estrelas na Skytrax. O programa Aeroplan da Air Canada é o principal programa de fidelidade de viagens do Canadá, com o qual os integrantes podem ganhar ou resgatar pontos na maior rede de parceiros de aeronaves do mundo, composta de 45 companhias aéreas, além de uma ampla linha de prêmios em produtos, hotéis e aluguéis de carro. Sua divisão de frotas, a Air Canada Cargo, fornece transporte aéreo de carga e conectividade a centenas de destinos nos seis continentes usando as aeronaves cargueiras e de passageiros da Air Canada. A Air Canada visa alcançar uma meta ambiciosa de emissões líquidas zero em todas as suas operações globais até 2050. As ações da Air Canada são negociadas publicamente na TSX no Canadá e na OCTQX nos EUA.

Siga-nos nas mídias sociais:



Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube

# # #

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230905412848/pt/

Contato:

Contato para a mídia:

Melissa Longo – [email protected]; +1 240-308-1881

Fonte: BUSINESS WIRE