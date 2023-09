PayRetailers aterrissa na Bulgária, expande suas operações e estabelece o centro de desenvolvimento em Sofia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

A PayRetailers, líder em soluções de processamento de pagamentos, anunciou a inauguração de seus novos escritórios em Sofia, na Bulgária. Esse passo reflete a visão da empresa de fortalecer sua presença no continente europeu, ao mesmo tempo em que busca descobrir e capitalizar novas oportunidades no cenário global.

Juan Pablo Jutgla, Founder & CEO – Lorenzo Pellegrino, Chief Operating & Digital Officer at PayRetailers (Photo: PayRetailers)

A decisão de estabelecer uma operação em Sofia representa um marco significativo na agenda de expansão da PayRetailers. A cidade, com sua rica mistura de talentos tecnológicos e experiência operacional em fintech, é um centro favorável para as principais atividades de desenvolvimento de produtos, operações e parcerias estratégicas.

Para executar esta operação estratégica e atuar como GM da empresa na Bulgária, a empresa contratará Miroslav Bojilov, um profissional com vasta experiência em gestão no renomado ecossistema internacional de desenvolvimento de produtos fintech na Bulgária. Miroslav compartilhou suas ideias a esse respeito: “A chegada desta fintech inovadora e de rápido crescimento a Sofia, aproveitando o talento tecnológico local, é realmente empolgante.”

Juntamente com o crescimento dos negócios e parcerias regionais, a empresa tem o objetivo de atrair profissionais de tecnologia altamente qualificados em Sofia, bem como especialistas de outras disciplinas, enriquecendo a diversidade de sua equipe.

Lorenzo Pellegrino, Diretor de operações e digital da PayRetailers comentou: “Estou extremamente entusiasmado por voltar a Sofia, um lugar de grande importância histórica para mim. Minha colaboração anterior com profissionais excepcionais nesta cidade me faz acreditar fortemente em seu potencial para agregar um valor substancial a PayRetailers. Nosso ponto focal atual é o reforço de nossa infraestrutura tecnológica. Estamos buscando ativamente desenvolvedores de software especializados, engenheiros de dados qualificados e especialistas em segurança, infraestrutura e arquitetura, todas áreas essenciais. Ao mesmo tempo, estamosàprocura de profissionais experientes para se juntar a nós, principalmente, em domínios vitais como finanças, produtos, dados, compliance regulatória e gestão de TI.”

Pellegrino destacou que a empresa criou uma excelente proposta de valor diferenciada para atrair novos talentos, oferecendo oportunidades robustas para crescimento profissional, flexibilidade de trabalho e programas de treinamento de alto nível. Além disso, a PayRetailers está firmemente comprometida com a diversidade, a inclusão e o bem-estar físico e mental de seus funcionários.

Evento de inauguração

Em 11 de setembro, às 19 horas (horário local), a PayRetailers realizará seu evento de inauguração no hotel Sofia’s Sense (“Conference Hall 1”), proporcionando uma oportunidade para se conectar com os talentos interessados em participar ou aprender mais com a equipe da empresa.

Durante o evento, Juan Pablo Jutgla e Lorenzo Pellegrino compartilharão a identidade, os objetivos e os projetos em andamento da PayRetailers, além de fornecer informações sobre oportunidades de trabalho.

Juan Pablo Jutgla, Fundador e CEO da PayRetailers, enfatizou: “Este evento representa uma oportunidade excepcional para aqueles quem deseja fazer parte de uma empresa líder no setor de pagamentos e tecnologia. Queremos ressaltar nossa cultura inovadora, nossas capacidades diferenciadas, nosso compromisso com a excelência e as perspectivas de desenvolvimento profissional que oferecemos.”

Com essa empolgante iniciativa de expansão, a PayRetailers está preparada para alcançar novos patamares no setor de pagamentos, solidificando sua posição internacional como um líder confiável. Esta etapa também permitirá que a empresa acelere a criação e implementação de soluções digitais nos países onde está presente atualmente e nos quais operará em um futuro próximo.

Quem tiver interesse em participar desta jornada poderá comparecer ao evento de 11 de setembro. Para obter mais informações, entre em contato com [email protected].

Evento de inauguração: Dia 11 de setembro, às 19 horas (horário local), junte-se a nós na Conference Hall 1, do hotel Sofia’s Sense, localizado em [Tsar Osvoboditel Blvd 16, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgária].

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma solução global de processamento de pagamentos para transações seguras e eficientes na América Latina. A empresa é uma parceira confiável para companhias que buscam soluções de pagamento personalizadas. Com uma plataforma flexível apoiada por uma API direta e contratos comerciais, a PayRetailers oferece acesso a mais de 250 métodos de pagamento locais, adaptando-se rapidamente às demandas do mercado.

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE