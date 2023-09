Receita notifica mais de 1,2 milhão de MPEs endividadas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de setembro de 2023.

Até a primeira quinzena de setembro, micro e pequenas empresas (MPEs) notificadas pela Receita Federal precisarão atender ao chamado de regularizar dívidas com o Simples Nacional ou poderão ser excluídas desse modelo de tributação. Foram notificadas as 1.265.000 maiores empresas devedoras que, após a ciência da notificação, têm até 30 dias para buscar regularização, pagando o débito à vista ou parcelado.

Segundo informações da Receita Federal, a ciência se dará a partir da leitura da notificação enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), se a pessoa jurídica acessar a mensagem dentro de 45 dias contados a partir da disponibilização dos Termos de Exclusão do Simples Nacional e os respectivos relatórios de pendências dos contribuintes. Esses termos e relatórios foram disponibilizados pelo órgão entre os dias 27 de julho e 1º de agosto. No total, as maiores micro e pequenas empresas pendentes de regularização têm dívidas que somam R$ 30 bilhões. Em caso de não pagamento, a exclusão do Simples Nacional se dará a partir de 1º de janeiro de 2024.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE e divulgada no mês de março passado mostrou que três em cada 10 pequenos negócios estão com dívidas em atraso. Além disso, 55% das MPEs comprometem 30% de seu faturamento com o pagamento de contas em aberto.

Com 14 anos de experiência na área de Administração de Negócios, Dayane de Castro Alves explica que uma forma de fugir das dívidas e deixar as contas em dia é elaborar um plano financeiro de negócios. Esse plano irá auxiliar na previsão futura das finanças da empresa, baseado em circunstâncias atuais.

“Sem um planejamento financeiro, os gestores não conseguem realizar a previsão futura dos fluxos de caixa, médias de lucro e outros parâmetros importantes. Baseado em referências confiáveis, o planejamento financeiro será um fundamento estratégico de tomada de decisões sobre o futuro da organização”, atesta.

A administradora de negócios destaca que, antes de colocar o planejamento em prática, é preciso saber controlar as contas. “É fundamental que os empresários realizem seus planejamentos financeiros com a previsão dos lucros, ampliando o capital de giro ou ampliando as vendas caso não tenham pleno conhecimento da saúde dos caixas da empresa”, ressalta.

Dayane Alves também destaca que é preciso alinhar o planejamento financeiro com o plano estratégico da organização. Segundo ela, isso é importante porque um planejamento equivocado pode levar as finanças da empresa à ruína ou até mesmo à falência. Outro cuidado é elaborar um plano baseado em referências e conceitos confiáveis, considerando diferentes perspectivas, sejam positivas, negativas ou realistas.

Os erros que precisam ser evitados na elaboração do planejamento financeiro, segundo especialista

De acordo com a administradora de Negócios Dayane de Castro Alves, na preparação do planejamento financeiro, é preciso evitar alguns erros que costumam ser cometidos de maneira bastante corriqueira, especialmente por micro e pequenas empresas. Um desses erros é não controlar o fluxo de caixa.

“É fundamental que os gestores saibam de todos os valores que entram e saem dos caixas da empresa, tomando ciência se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Desse modo, existe a possibilidade de identificar pontos positivos, pontos a desenvolver e corrigir na administração financeira da sua empresa”, explica ela.

Segundo Dayane Alves, outro erro muito comum na administração de micro e pequenas empresas é misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Ela enfatiza que é importante que o gestor determine um valor de salário para si, de modo que não corra o risco de retirar uma parte maior dos lucros e nem repor os saldos insuficientes do seu bolso, perdendo completamente todos os parâmetros de lucro e prejuízo.

“Para a execução de um bom planejamento financeiro empresarial, é preciso considerar o capital disponível, investir em tecnologia para tornar a o dia a dia financeiro mais ágil, com um bom sistema operacional, abandonar processos manuais, que só dificultam os processos de análise”, aconselha, acrescentando que “definir metas claras, visando o aumento de lucratividade e redução de despesas, organizar e registrar todas as movimentações financeiras da empresa, tanto bancárias quanto estoque, e investir em marketing para impulsionar seus resultados” são outras ações que precisam ser analisadas pelos micro e pequenos empresários, sem esquecer de acompanhar as informações do mercado e de seus concorrentes.