Armis promove líderes internos aos cargos de diretor de desenvolvimento e diretora de produtos

* Por: DINO - 6 de setembro de 2023.

Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje a promoção de dois funcionários internosàsua equipe executiva. Aviram Cohen agora atuará como diretor de desenvolvimento (CDO), enquanto Dana Gilboa passou ao cargo de diretora de produtos (CPO). Essas promoções internas enfatizam o compromisso da empresa em apoiar os clientes em sua crescente superfície de ataques e continuar liderando com inovação na plataforma e em tecnologia.

“É essencial que permaneçamos na vanguarda de inovação para garantir que continuemos evoluindo continuamente nossa premiada plataforma de forma a antecipar, satisfazer e superar as necessidades crescentes da nossa base de clientes globais”, afirmou Yevgeny Dibrov, CEO e cofundador da Armis. “Tenho total confiança de que a Dana e o Aviram assumirão o comando aqui em seus novos cargos na nossa equipe executiva, e estamos orgulhosos que eles estão assumindo esses cargos nesse momento empolgante de evolução da empresa”.

“Estou ansiosa para começar a trabalhar na minha nova função, conhecendo o impacto significante que a nossa plataforma tem em ajudar as empresas e entidades governamentais globalmente a melhorar sua postura de segurança cibernética”, afirmou Dana. “A inteligência de ativos e a segurança cibernética são criticamente importantes quando se trata de proteger toda a superfície de ataques de uma organização e gerenciar a exposição ao risco cibernético em tempo real. Estou honrada de poder continuar contribuindo com a missão da Armis como sua CPO”.

No início deste ano, a Armis foi nomeada pela Fast Company como a empresa mais inovadora globalmente na categoria de segurança, na prestigiosa lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo em 2023. Também foi classificada como número 14 na lista das 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo.

“Em um mundo em rápida evolução e sem fronteiras, é essencial permanecer na vanguarda para equilibrar inovação e segurança com eficiência”, afirmou Cohen. “A Armis está ajudando as empresas a alcançar esse equilíbrio, ao mesmo tempo em que contribui com o setor de segurança cibernética no geral com pesquisas e divulgações de vulnerabilidades. Estou orgulhoso de contribuir com esses esforços como CDO”.

“A equipe da Armis continua sendo impulsionada por nossos valores principais”, afirmou Nadir Izrael, diretor de tecnologia e cofundador da Armis. “A Dana e o Aviram são verdadeiros Armisers, que personificam esses princípios. Eles contribuem imensamente com a Armis através de seus respectivos cargos e são adições tremendasànossa equipe executiva. Nós os parabenizamos por seus novos cargos e estamos animados com o que está por vir no caminho que compartilhamos”.

As nomeações do Aviram e da Dana seguem os anúncios anteriores da nomeação de Brian Gumbel como presidente da Armis, da promoção de Alex Mosher a diretor de receitas, e da seleção de Efi Harari para atuar como diretor jurídico da empresa.

A Armis continua sendo reconhecida pelas principais firmas de pesquisas e análises, incluindo KLAS Research, Information Services Group, GigaOm e muitas outras.

Para saber mais sobre a plataforma de segurança e inteligência de ativos da Armis, acesse: https://www.armis.com/platform/

Encontre mais informações sobre as oportunidades de carreira na Armis aqui: https://www.armis.com/careers/

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230906968051/pt/

Contato:

Contato para a mídia:



Rebecca Cradick

Diretora sênior de comunicações globais

Armis

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE