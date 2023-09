Foundever™ anuncia Guillaume Laporte como Diretor de IA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de setembro de 2023.

A Foundever™,líder mundial no mercado de customer experience (CX), anunciou hoje o ingresso em seu time do especialista em tecnologias e empreendedor, Guillaume Laporte, como Diretor de IA. Guillaume será responsável por definir a estratégia de IA do grupo e liderar equipes multifuncionais, a fim de garantir o total alinhamento com a missão geral da empresa. O executivo irá trabalhar na identificação das metas de IA da organização, no plano de desenvolvimento para alcançá-las e na melhor forma de alocar recursos para a implementação de iniciativas de IA. Guillaume também será responsável pelo relacionamento com os principais stakeholders, incluindo clientes, liderança, acionistas e muito mais.

“Estamos animados em contar com o Guillaume na nossa equipe executiva global, que será responsável por usar seu amplo conhecimento de IA para impulsionar a inovação em linha com os avanços tecnológicos”, disse Laurent Uberti, Presidente, Diretor Executivo e Cofundador da Foundever. “Guillaume traz a experiência e o conjunto de competências que precisamos para acelerar o crescimento tecnológico de nossa organização, ao apoiar nossa missão de tornar as coisas mais simples e oferecer as melhores experiências em nome de nossos clientes, em todo o mundo. Ter Guillaume neste novo cargo permite que a Foundever desenvolva e implemente com sucesso projetos de IA, identifique e mitigue riscos, bem como garanta que a IA seja utilizada de modo responsável e ético, o que é sempre uma prioridade máxima.”

Atualmente com base em Barcelona e natural da Suíça, Guillaume traz para a Foundever uma extensa experiência e conhecimento digital. Em 2016, ele co-fundou e liderou a Mindsay, uma solução conversacional de IA utilizada para automatizar processos de atendimento ao cliente. Em 2022, a Mindsay foi adquirida pela Laiye, uma plataforma impulsionada por IA que cria uma força de trabalho digital destinada a complementar a força de trabalho humana, a fim de dar às empresas uma vantagem competitiva. Após a aquisição, Guillaume atuou como Diretor Geral da Chatbot International em Laiye, onde continuou desenvolvendo seu conjunto de habilidades de escalonamento de SaaS em IA.

A visão otimista que a Foundever tem sobre o valor potencial da IA generativa e suas capacidades cria uma importante oportunidade para melhorar a entrega de serviços de CX, ao aprimorar a eficiência e a agilidade, ao mesmo tempo que permite a redução de custos e melhora resultados. O papel de Guillaume como Diretor de IA tem como objetivo apoiar a empresa no desenvolvimento das suas capacidades de IA generativa,àmedida que os investimentos acelerados em modelos de IA proprietários e de código aberto continuam se expandindo.

Como líder global em soluções inovadoras e digitalmente integradas a mais de 750 marcas em todos os principais segmentos, a Foundever combina em sua história mais de 30 anos de experiência em serviços excepcionais de BPO, com o sólido aproveitamento de recursos de IA em soluções centradas no cliente.

“Estou extremamente honrado em me uniràequipe da Foundever como Diretor de IA”, disse Guillaume Laporte. “Estamos entrando em um momento crucial na tecnologia e o uso de IA deve ser abordado com cuidado. A missão da empresa me dá inspiração e acredito profundamente que minha carreira e experiências em IA, além do empreendedorismo, me prepararam para este cargo. Estou muito ansioso em ver o que conquistaremos juntos.”

Saiba mais sobre a Foundever em www.foundever.com.

Sobre a Foundever™

A Foundever™ é líder global no mercado de customer experience (CX). Com 170.000 colaboradores em todo o mundo, somos o time por trás das melhores experiências para as maiores marcas do mundo. Nossas soluções inovadoras de CX, tecnologia e experiência são desenhadas para atender as necessidades operacionais de nossos clientes e oferecer uma experiência perfeita, nos momentos que importam.

Damos suporte a mais de 9 milhões de interações todos os dias, em mais de 60 idiomas e em 45 países, combinando força e escala global com a abordagem ágil e empreendedora de nossa cultura premiada, permitindo que empresas de todos os portes e segmentos transformem seu CX.

Saiba mais em www.foundever.com e entre em contato com nossos especialistas no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230906913288/pt/

Contato:

Rebecca Sanders

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE