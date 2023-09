Hill’s Global Symposium 2023 traz as atualizações na medicina veterinária

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de setembro de 2023.

O Hill’s Global Symposium 2023, evento anual da Hill’s Pet voltado à medicina veterinária, apresentará como tema principal a oncologia veterinária de pequenos animais. Na ocasião, professores e especialistas em oncologia, clínica médica e nutrição discutirão as últimas atualizações e novidades na clínica do paciente com câncer.

O Simpósio será híbrido e gratuito. Acontecerá em Portugal e terá transmissão online para o Brasil e outros países, nos dias 25 e 26 de setembro.

“A oncologia veterinária de pequenos animais tem ganhado extrema relevância nos últimos anos”, afirma Flavio Lopes, veterinário especializado em nutrição da Hill´s Pet Nutrition. Segundo Lopes, os avanços na medicina veterinária aumentaram a expectativa e qualidade de vida de cães e gatos, mas isso também significa que há uma maior chance de diagnóstico de câncer nos pacientes. Estima-se que aproximadamente 4,2 milhões de cães são diagnosticados com câncer anualmente nos Estados Unidos.

Profissionais como Susan Little, Cecília Villaverde e Sarah Boston estarão presentes para discutirem novidades em temas como:

linfoma em felinos;

interpretação de um laudo histopatológico;

diferenças entre cirurgias humanas e em pets;

como alimentar de forma efetiva um paciente com câncer;

como manter a integridade mental do profissional e ao mesmo tempo ajudar o tutor.

O Hill’s Global Symposium 2023 é uma oportunidade para médicos-veterinários se manterem atualizados sobre as últimas tendências em oncologia veterinária. O evento permite, além do networking com outros profissionais da área, um aprendizado com os melhores especialistas do mundo.

Como participar

Para se inscrever, os profissionais devem fazer o cadastro no site www.hillsvet.com.br, entrar na Academia Veterinária Hill’s, aba Eventos. Ou acessar o QR Code abaixo.

Agenda – Oncologia veterinária de pequenos animais

Data:

25/09 – 10h até 19h (horário de Brasília)

26/09 – 11h até 19h30 (horário de Brasília)

Local: Portugal e on-line

Formato: ao vivo com tradução simultânea

Slogan: Alimentando a luta contra o câncer (Feeding the fight against cancer)

Hill’s Pet Nutrition

A Hill’s Pet Nutrition acredita que a qualidade de vida dos animais inclui a melhor alimentação, cuidado veterinário, exercícios diários e um ambiente enriquecedor com bastante amor. A empresa, parte da Colgate-Palmolive desde 1976, disponibiliza seus alimentos para animais em 86 países ao redor do mundo. No Centro de Nutrição Animal da Hill’s em Topeka, Kansas, uma equipe de veterinários e especialistas certificados pelo conselho em nutrição e medicina interna trabalham em conjunto com uma equipe de animais de companhia para desenvolver rações nutritivas e saborosas. A instalação também conta com um hospital veterinário totalmente equipado e certificado pela Associação Americana de Hospitais Veterinários (AAHA) – obedecendo os mais altos padrões de excelência para animais de pequeno porte.