Zeitview adquire Heliolytics e torna-se líder no mercado de inspeções solares aéreas

* Por: DINO - 6 de setembro de 2023.

A Zeitview assume hoje a liderança em inspeções aéreas avançadas de energia e infraestrutura com a aquisição da Heliolytics, empresa especializada em desempenho de sistemas fotovoltaicos (PV) por meio de inspeção aérea e análises integradas. A aquisição desta antiga divisão da NovaSource Power Services permite a combinação dos insights de dados da Heliolytics com a experiência da Zeitview em tecnologias de inspeção aérea. A maior parte da equipe da Heliolytics se juntaráàZeitview, e a presença da equipe em Toronto, Canadá, continuará. O valor do negócio não foi divulgado.

“A Heliolytics está na vanguarda do setor solar e conquistou uma reputação louvável por seu compromisso inabalável com a qualidade, precisão e atendimento ao cliente excepcional. Valores que respeitamos muito”, disse Dan Burton, fundador e CEO da Zeitview. “A experiência e dedicação deles são valiosasàmedida que continuamos desenvolvendo soluções inovadoras que redefinem os padrões de inspeção no setor das energias renováveis. Estamos entusiasmados com este próximo capítulo da nossa jornada, quando as nossas equipes unidas criam uma solução completa e de sucesso no mercado.”

Para clientes de energia renovável, esta colaboração reforça a abordagem multiativos da Zeitview para energia solar, eólica e serviços públicos. Para proprietários de imóveis, oferece insights críticos sobre o desempenho de suas instalações solares em telhados. Para todos os clientes, as operações internacionais da Heliolytics na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico também estão sendo combinadas com a presença global da Zeitview nessas mesmas regiões.

“Unir forças com a Zeitview é uma grande oportunidade para promover o setor de energia renovável”, disse Jocelyne Moyer, Diretora da Heliolytics. Após a aquisição, Moyer assume o título de Diretora Sênior de Estratégia e Operações da Zeitview. “Temos um compromisso compartilhado com a Zeitview de parcerias profundas com clientes, inovação orientada pela ciência e capacidade de resposta incomparável aos nossos clientes globais. Estou entusiasmado por me juntaràequipe de liderança e aguardo ansiosamente por colaborações que fortalecerão o papel da Zeitview nas operações e manutenção de ativos de energia renovável.”

As ferramentas de inspeção e análise integrada da Heliolytics são agora suportadas pelo mecanismo de processamento de dados de IA/Aprendizado de Máquina da Zeitview. Com esta aquisição, a Zeitview duplica o alcance e a amplitude de suas operações aéreas e adiciona soluções de topografia, Engenharia, Gestão de compras e Construção (EPC) e dronesàHeliolytics, o que pode oferecer resultados mais rápidos e abrangentes para o cliente.

Com a venda da Heliolytics para a Zeitview, a NovaSource Power Services continua oferecendo o melhor software e os melhores serviços de inspeção aérea aos seus clientes por meio da Zeitview.

“Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria de longa data com a equipe da Heliolytics sob o nome da Zeitview”, disse Timo Moeller, Diretor de Crescimento da NovaSource Power Services. “As impressionantes ferramentas de inspeção e software da Zeitview irão aperfeiçoar os insights que usamos atualmente para dar suporte às operações e solicitações de manutenção. É evidente que a equipe da Zeitview compreende profundamente as nossas necessidades de dados e está empenhada em fornecer conhecimentos contínuos e excepcionais como fornecedores de inspeção aérea para apoiar o nosso crescimento.”

A estimativa é que uma integração completa das operações da Heliolytics, incluindo a captura dos dados e software, com a solução solar líder no mercado global da Zeitview seja concluída até o final de 2024.

Para saber mais sobre como a Zeitview apoia a energia e a infraestrutura globais por meio de inspeções avançadas e dados acionáveis, visite www.zeitview.com.

SOBRE A ZEITVIEW

Como única parceira para inspeções aéreas em uma ampla gama de setores, incluindo ativos solares, eólicos, imobiliários, de telecomunicações e de serviços públicos, a Zeitview conta com a confiança das maiores empresas do mundo para fornecer insights rápidos e precisos que otimizam o desempenho dos ativos e reduzem o desempenho operacional e os custos de manutenção. Combinando software de inspeção aérea de última geração com a capacidade de capturar dados visuais detalhados por meio de aviões e drones, a Zeitview aproveita o poder da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Essa inteligência aérea fornece aos clientes insights acionáveis quase em tempo real e capacita as organizações para tomarem decisões mais bem informadas sobre seus ativos mais críticos em larga escala.

Saiba mais sobre as soluções de ponta da Zeitview em www.zeitview.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230906746247/pt/

Contato:

Technica Communications for Zeitview

Cait Caviness

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE