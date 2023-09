Taulia e Optima ECM Consulting formam parceria para oferecer soluções globais de capital de giro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de setembro de 2023.

A Taulia, fornecedora líder de soluções de gestão de capital de giro, fez uma parceria com a Optima ECM Consulting (“Optima”), uma organização de implementação global, para colaborar em suas respectivas bases de clientes e clientes potenciais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230907702278/pt/

Essa parceria combinará a suíte de produtos da Taulia, totalmente integrada ao SAP Business Network, com a força da marca global da Optima. Isso aumentará a escala e o alcance da oferta compartilhada e permitirá que clientes existentes e novos desbloqueiem o poder da aceleração do fluxo de caixa impulsionada pela tecnologia.

Essa nova parceria amplia uma relação entre a Optima e a Taulia que remonta a mais de uma década. Ela capitalizará o papel da Optima como SAP Gold Partner, que agora complementa a posição da Taulia como empresa SAP após a sua aquisição em 2022.

Thomas Mehlkopf, diretor de gestão de Capital de Giro da SAP & Taulia, comentou sobre a colaboração: “Estamos muito satisfeitos por entrar em um novo estágio de nossa estreita colaboração com a Optima com esta parceria. Ao combinar a profunda experiência da Optima no setor, as soluções de ponta de gestão de capital de giro da Taulia e a rede de suprimentos e o ERP líderes da SAP, essa parceria visa revolucionar a maneira como as organizações gerenciam suas operações e otimizam o fluxo de caixa. Os clientes se beneficiarão de maior visibilidade, automação e controle sobre seus processos financeiros e de compras, o que, por fim, levará ao aumento da lucratividade e ao crescimento dos negócios.”

Shaney Salomon, CEO da Optima ECM Consulting, disse: “Firmar parceria com empresas que podem fornecer soluções tecnológicas de ponta em escala global é um aspecto vital para oferecer o melhor serviço aos nossos clientes. Após a integração perfeita da Taulia com a SAP, isso parece uma extensão natural de uma relação existente que se baseia em fornecer aos clientes novos e existentes capacidades e soluções líderes de mercado.”

FIM

Sobre a Taulia



A Taulia é uma fornecedora de fintech de soluções de gerenciamento de capital de giro com sede em São Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado aos seus pagamentos, recebíveis e estoques. A plataforma e a rede da Taulia, com mais de 3 milhões de empresas, permitem que os clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamento antecipado e contribuam para a construção de cadeias de abastecimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e tem a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. Para obter mais informações, visite www.taulia.com.

Sobre a Optima ECM Consulting



A Optima ECM Consulting é muito mais do que uma empresa de serviços de tecnologia – somos uma ponte entre o ser humano e a tecnologia. Nossa especialização está em capacitar as empresasa aproveitarem plenamente os benefícios das soluções SAP para impulsionar suas operações e experiências de clientes, manter-se competitivas e adaptar-se aos mercados em rápida mudança de forma mais eficaz. Nossa ampla experiência em soluções SAP Spend e Content Management permitiu que a Optima fornecesse mais de 500 implementações impactantes para seus clientes globais e nos orgulhamos de criar relacionamentos profundos com os clientes. Temos orgulho de sermos uma empresa de propriedade de mulheres certificada pela WBENC e um SAP Gold Partner. Para obter mais informações, visite www.optimaecm.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230907702278/pt/

Contato:

Vested

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE