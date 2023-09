 FPT Software abre novo escritório no México, expandindo sua presença mundial

Compartilhe Facebook

7 de setembro de 2023.

A FPT Software, uma fornecedora mundial de soluções de TI com sede no Vietnã, anunciou a abertura oficial de seu 72º escritório internacional, em Guadalajara (México). Esse movimento estratégico respondeàcrescente demanda por soluções ágeis de engenharia de software nas Américas, ao mesmo tempo que melhora a capacidade de resposta dos serviços da empresa e recruta mais talentos locais.

The opening ceremony of FPT Software’s Guadalajara office took place in September 2023 (Photo: Business Wire)

O novo escritório é um marco importante para a FPT Software ao reforçar seu compromisso com a expansão global e a centralização no cliente. Além disso, anuncia o inovador modelo “Best-Shore” – uma combinação de prestação de serviços onshore, nearshore e offshore. Essa abordagem coloca os clientes na vanguarda, garantindo a combinação ideal de proximidade e rentabilidade.

Guadalajara, conhecida como o “Vale do Silício da América Latina”, emergiu como um importante centro tecnológico, atraindo empresas internacionais que procuram capitalizar a sua força de trabalho qualificada e o seu ambiente de negócios propício. Seu fuso horário semelhante ao de muitas cidades dos Estados Unidos faz de Guadalajara um local ideal para estabelecer centros de desenvolvimento de software para o mercado estadunidense, proporcionando comunicação e suporte contínuos para clientes em todas as regiões.

Nguyen Khai Hoan, vice-presidente executivo sênior e diretor de Operações da FPT Software, expressou seu entusiasmo pelas oportunidades que esta expansão traz: “Sempre nos imaginamos como uma empresa mundial de serviços de TI que permanece próxima de seus clientes. O escritório em Guadalajara fortalece essa visão e nos permite continuar fornecendo suporte ágil e responsivo para nossa base de clientes em constante expansão, consolidando nossa posição no mercado das Américas”.

“Guadalajara é uma cidade vibrante e inovadora, e sua localização estratégica nos permite atender com eficiência nossos clientes nas Américas, ao mesmo tempo em que aproveitamos o rico pool de talentos tecnológicos locais”, comentou Dang Tran Phuong, CEO da FPT Americas. “Estamos entusiasmados por fazer parte do dinâmico ecossistema tecnológico de Guadalajara e esperamos contribuir para a transformação digital da região”.

Até 2025, a FPT Software planeja aumentar sua equipe na cidade mexicana para 500 pessoas, colaborando estreitamente com outros escritórios na Índia, Filipinas, Costa Rica, Colômbia e assim por diante para desenvolver e fornecer serviços e soluções de TI completos para um número cada vez maior de clientes.

O novo escritório está localizado na Av. Adolfo López Mateos Nte 95, Italia Providencia, 44648 Guadalajara, Jalisco (México).

Sobre a FPT Software

A FPT Software, uma subsidiária da FPT Corporation, é fornecedora mundial de tecnologia e serviços de TI com sede no Vietnã, possui receita de US$ 803 milhões (2022) e conta com 27 mil funcionários em 28 países.

A empresa aborda desafios e oportunidades de negócios complexos com seus serviços de classe mundial em Análise avançada, IA, Plataformas digitais, Nuvem, Hiperautomação, IoT, Low-code, entre outros. Ela tem parceria com mais de mil clientes no mundo todo, 89 dos quais são empresas Fortune Global 500 nos setores de aviação, automotivo, bancário, serviços financeiros e seguros, saúde, logística, manufatura, serviços públicos e muito mais. Para mais informações, acesse http://www.fptsoftware.com.

