Grupo Mazzaferro cria ações voltadas para a sustentabilidade

* Por: DINO - 8 de setembro de 2023.

O Grupo Mazzaferro compreende a importância vital de equilibrar suas operações com a proteção do meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais. Para abordar os desafios ambientais da pesca, a empresa implementou uma série de projetos e iniciativas dedicados à preservação ambiental e à conscientização.

Um dos projetos é o seu programa de reciclagem de redes de pesca usadas. A Mazzaferro coleta e recicla essas redes descartadas, evitando que esses materiais prejudiquem o meio ambiente. 1.248 toneladas de redes de pesca em desuso já foram retiradas do meio ambiente e recicladas pelo Grupo Mazzaferro, o equivalente a 50.000 campos de futebol. Além disso, essa iniciativa promove a economia circular, transformando as redes em novos produtos diversos.

Desafios ambientais enfrentados atualmente

A indústria pesqueira enfrenta atualmente uma série de desafios ambientais que ameaçam não apenas a saúde dos oceanos, mas também a sobrevivência de comunidades pesqueiras e a biodiversidade marinha. Entre esses desafios, destacam-se a captura acidental de espécies não-alvo, a degradação dos ecossistemas marinhos e a crescente poluição por resíduos plásticos e produtos químicos. Segundo informações da ONU, anualmente, oito milhões de toneladas de plástico poluem os oceanos, resultando na morte de cerca de 100 mil animais marinhos, conforme informações fornecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Adicionalmente, a ONU alerta que, se o atual nível de consumo persistir, é possível que até o ano de 2050 exista uma quantidade maior de plástico do que de peixes nos oceanos.

Além disso, as mudanças climáticas têm provocado impactos significativos nos padrões de migração e reprodução das espécies marinhas, complicando ainda mais o panorama para a indústria pesqueira.

É nesse contexto desafiador que o Grupo Mazzaferro desempenha esse papel em prol da sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Minimizando o Impacto Ambiental

A empresa estabeleceu ecopontos estrategicamente localizados para a coleta de linhas e outros materiais de pesca. Mais de 1.500.000 carretéis pós consumo já foram recolhidos pelo Sistema de Logística Reversa da Mazzaferro. Essa iniciativa tem como objetivo evitar que esses resíduos sejam descartados de forma inadequada, incentivando os pescadores a realizar a disposição correta desses materiais e, assim, reduzir o impacto ambiental.

Essas ações refletem o compromisso do Grupo Mazzaferro em equilibrar o desenvolvimento de seus negócios com a preservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais. A empresa acredita que a adoção de práticas sustentáveis na indústria pesqueira é essencial para evitar o desequilíbrio ecológico, preservar o ambiente marinho e garantir a subsistência das comunidades do setor pesqueiro.

Para saber mais informações sobre as ações que o Grupo Mazzaferro está desenvolvendo, basta acessar: https://www.mazzaferropesca.com.br/responsabilidade-socioambiental/