Quectel se prepara para crescer ainda mais com expansão de P&D e fabricação na Malásia

* Por: DINO - 8 de setembro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, anunciou hoje a expansão de seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Penang (Malásia). Inaugurado em 2022, o centro se mudou para um espaço maior na cidade e incluiu funcionalidades, como um laboratório de testes de última geração e uma câmara anecoica, além de uma planta de produção. A expansão permite que a Quectel forneça produtos e serviços personalizados e prontos para uso a seus clientes da Ásia-Pacífico (APAC) e internacionais no futuro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230907525399/pt/

Quectel readies for growth with expansion of R&D and manufacturing in Penang, Malaysia (Photo: Business Wire)

Projetado com foco no fornecimento de treinamento, suporte e atendimento excepcional ao cliente, o centro de P&D da Quectel possui salas de blindagem, uma câmara anecoica e uma série de recursos de testes de radiofrequência (RF). Esses recursos melhoram consideravelmente a inovação e o suporte ao cliente, ressaltando o compromisso inabalável da Quectel em fornecer serviços excepcionais, personalizados e de valor agregado, elevando ainda mais suas capacidades para atender sua crescente base de clientes de IoT.

“Estamos empolgados com o crescimento de nossas operações em Penang”, disse James Cai, gerente geral da unidade de P&D da Quectel em Penang. “A expansão permitirá acelerar a inovação e o desenvolvimento com base nos requisitos dos clientes e fornecer suporte e produção regional.”

Fundada para atender aos requisitos específicos dos clientes de IoT e para garantir uma resposta rápida às necessidades de desenvolvimento de produtos e rápida implementação no mercado, a equipe de Penang está totalmente comprometida em servir clientes globais em sua missão de construir um mundo mais inteligente. O centro de P&D está bem equipado com um laboratório de testes de última geração e uma câmara anecoica, englobando design de hardware e firmware, experiência em testes e muito mais, tornando-o um ambiente ideal para testes exaustivos, depuração e avaliações de dispositivos do cliente.

Ressaltando o objetivo da Quectel de criar múltiplas equipes internacionais no mundo todo para apoiar os clientes de todas as regiões, a abertura do centro de P&D na Malásia permitiráàempresa fornecer suporte mais rápido na região, ao mesmo tempo que apoia o planejamento global de produtos Quectel.

O centro de P&D de Penang está situado na área de Bayan Lepas, estrategicamente posicionado para reunir excelentes profissionais de engenharia e lideranças de IoT do mundo na região, a fim de acelerar a inovação e impulsionar o futuro na região da APAC e além.

Fundada em 2010, a Quectel manteve consistentemente um rápido desenvolvimento e se tornou uma fornecedora líder mundial de soluções de IoT que abrangem módulos de celular, módulos Wi-Fi, módulos inteligentes, módulos automotivos, módulos GNSS, antenas, bem como serviços de certificação.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X (conhecido antes como Twitter).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230907525399/pt/

Contato:

Imprensa: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE