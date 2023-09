Bata seleciona Blue Yonder para revolucionar o planejamento de merchandising e reabastecimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de setembro de 2023.

Para conseguir uma alocação mais precisa de seus produtos, Bata, uma das principais marcas de calçados, optou por transformar digitalmente seu planejamento de merchandising e reabastecimento com a Blue Yonder, líder de soluções para Supply Chain. A empresa implementará a solução de Alocação e Reabastecimento baseada em SaaS da Blue Yonder para atender às diversas demandas dos clientes e seus objetivos comerciais.

Conhecida por sua ampla oferta de calçados, Bata vende mais de 150 milhões de pares de calçados todos os anos e possui uma rede varejista com mais de 5,3 mil lojas. Esses calçados podem ser encontrados em mais de 70 países, em cinco continentes. Com a intenção de melhorar a forma de alocar seus produtos, seja em lojas físicas ou ou outros canais de compra, Bata recorreuàBlue Yonder. A solução será implementada pelos Global Professional Services da Blue Yonder.

Com a Blue Yonder, Bata será capaz de:

Melhorar a distribuição dos produtos de acordo com a necessidade do cliente, levando a experiência de compra a novos patamares.

Otimizar seus processos, simplificar as operações e entregar produtos com mais eficiência.

Garantir que os locais de atendimento (sejam lojas ou ecommerce) sejam reabastecidos de forma proativa.

“Na Bata, sempre nos dedicamos a fornecer calçados de qualidade e esta colaboração com a Blue Yonder está perfeitamente alinhada com nosso compromisso com a excelência. Ao lado da Blue Yonder, redefiniremos nosso cenário, estabelecendo novos padrões em inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente”, disse Barbara Franceschetto, diretora global de Produtos da Bata.

A solução de Alocação e Reabastecimento da Blue Yonder capacitará a Bata a gerenciar estratégias de merchandising, planos de estoque e distribuições de ponta a ponta. O resultado será um processo otimizado que suporta uma cadeia logística mais rápida e ágil, levando a melhores decisões e respondendo rapidamente às mudanças na demanda dos clientes. Bata será capaz de distribuir mercadorias, conectar-se perfeitamente com as mudanças de temporada e criar um plano de distribuição inteligente ao longo do tempo.

“Entendemos a importância de atender às demandas dos clientes de forma eficaz. Ela precisava de um fornecedor de soluções em cadeia de suprimentos que pudesse atender às suas necessidades atuais e futuras no ramo do varejo. A solução da Blue Yonder nos permitirá transformar nossa maneira de alocar e reabastecer mercadorias para atender às necessidades de seus consumidores”, comentou Vince Beacom, vice-presidente sênior de Varejo da Blue Yonder.

Sobre a Bata

Fundada em 1894, Bata cria calçados elegantes e confortáveis a preços surpreendentemente acessíveis. A Bata é uma empresa familiar que vende mais de 150 milhões de pares de sapatos por ano em 5,3 mil pontos de venda e produz localmente em 21 instalações de fabricação própria espalhadas pelos cinco continentes.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em transformações da cadeia de suprimentos digital e atendimento de comércio omnicanal. Nossa plataforma de negócios cognitiva de ponta a ponta permite que varejistas, fabricantes e fornecedores de logística atendam melhoràdemanda dos clientes, desde o planejamento até a entrega. Com a Blue Yonder, você unificará seus dados, cadeia de suprimentos e operações de comércio varejista para desbloquear novas oportunidades de negócios e impulsionar a automação, o controle e a orquestração a fim de permitir decisões de negócios mais rentáveis e sustentáveis. Blue Yonder – Realize seu potencial™ blueyonder.com

A “Blue Yonder” é uma marca comercial ou marca registrada do Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome comercial, produto ou serviço citado neste documento usando o nome “Blue Yonder” é uma marca comercial e/ou propriedade do Blue Yonder Group, Inc. Todos outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de empresas às quais estão associados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230907048790/pt/

Contato:

Relações Públicas da Blue Yonder



Marina Renneke, diretora sênior de Comunicação Corporativa

Tel.: +1 480-308-3037, [email protected]



Fonte: BUSINESS WIRE