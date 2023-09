Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de setembro de 2023.

O consumo de azeite no Brasil é expressivo, de acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional (COI), apresentados pelo portal Interseas, o país é o segundo maior importador mundial do alimento, consumindo cerca de 62 mil toneladas.

Com base em informações do COI, o azeite é um dos pilares para uma alimentação saudável e balanceada, e seu uso pode ser cru ou cozido em diferentes receitas e alimentos.

A nutricionista Fernanda Scheer ressalta que o azeite, além de destacar a leveza que os azeites conferem pode ser uma opção para deixar pratos mais pesados um pouco mais leves e mais fáceis de digerir.

Fernanda acrescenta que o azeite pode ser uma ótima opção na cocção dos alimentos para deixar a preparação mais nutritiva, já que, de acordo com ela, cozinhar com azeite extravirgem ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos. “Há um estudo que aponta que usar o azeite de oliva na cocção dos alimentos deixa os ingredientes mais biodisponíveis”, menciona, se referindo a uma pesquisa do Centro de Pesquisas em Alimentos (Food Research Center – FoRC) da Universidade de São Paulo (USP), feita em parceria com a Universidade de Barcelona, na Espanha.

O chef de cozinha, especializado na culinária espanhola, Guga Rocha, afirma que “o azeite espanhol traz aroma e sabor diferenciados, e também outras características importantes.” E adiciona: “numa fritura, ele traz uma crocância muito especial. Quando você o utiliza na finalização de um prato, ele traz uma untuosidade. Em relação aos outros óleos, ele tem uma grande vantagem por ser mais saudável. Ele é versátil, ele é leve”.

Maneiras de cozinhar com azeite espanhol

Guga Rocha enfatiza que, aproveitando a qualidade do azeite produzido na Espanha, é possível explorar novos usos do alimento ao cozinhar. Segundo o chef, é preciso questionar o mito que se criou de que o azeite de oliva não serve para fritura.

Para o chef, o uso de azeite em frituras proporciona um alimento mais saudável e mais saboroso, exemplifica: “o ovo pode ser frito no azeite”, e acrescenta “outra forma de substituição, saborosa, perfumada e saudável, é no tradicional pão na chapa, no lugar da manteiga, o azeite de oliva oferece crocância e características organolépticas que são deliciosas e saudáveis”.

O chef finaliza que há diversas maneiras de usar o azeite em substituição a outros ingredientes do dia a dia, como finalizador de pratos ou agregador de brilho.