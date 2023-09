Empresa Binatural recebe certificação GPTW

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de setembro de 2023.

No mês de agosto, a empresa Binatural recebeu o certificado do GPTW (Great Place to Work – ou “ótimo lugar para trabalhar”, em tradução livre), um reconhecimento que ressalta o compromisso da organização com um bom ambiente de trabalho. De acordo com o levantamento que resultou na concessão do selo à empresa especializada em biodiesel, 82% dos colaboradores da companhia afirmam que a empresa é um ótimo local para trabalhar.

O certificado do Great Place To Work é concedido pela consultoria global que promove ambientes de trabalho baseados em confiança, alto desempenho e inovação. O GPTW já reconheceu as melhores empresas para se trabalhar em 97 países em todo o mundo. Atualmente, a Binatural junta-se a este seleto grupo de empresas.

Segundo um levantamento da Gallup, organizações com equipes satisfeitas apresentam uma redução de 50% em acidentes de trabalho. Já um outro estudo, conduzido pela Harvard Business Review, apontou que funcionários que se encontram satisfeitos apresentam um aumento de 31% em sua produtividade, além de uma melhora de 85% em sua eficiência e um crescimento de 300% em sua capacidade inovadora.

De acordo com o CEO & Co-founder da Binatural, Andre Lavor, essa certificação significa que a empresa está alinhada com as melhores práticas do mercado, ou seja, na garantia do bem-estar do colaborador e na promoção de um ambiente seguro de trabalho, bem como na implementação de políticas que garantam a valorização de um time de profissionais composto por pessoas insubstituíveis.

“A certificação da GPTW é um marco com relação aos propósitos e missão da Binatural, uma confirmação de que estamos na direção certa. Além disso, cada um do time contribui para tornar a Binatural um lugar onde todos possam crescer, inovar e quebrar paradigmas”, afirma.

Sobre as perspectivas para o futuro da empresa, o executivo diz que o compromisso com a constante inovação é uma jornada em andamento na Binatural. “Temos um olhar atento às melhores práticas de gestão, mantendo a Binatural na vanguarda das políticas de recursos humanos”, afirma Lavor. A médio prazo, a expectativa é “continuar trabalhando para participação nos rankings GPTW”. Ele enfatiza que a certificação GPTW não é apenas um troféu, mas sim um reflexo do compromisso contínuo da empresa em criar um ambiente de trabalho excepcional.

Para mais informações, basta acessar o site: binatural.com.br