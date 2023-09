Técnica Cover Up recria artes de tatuagens antigas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de setembro de 2023.

As tatuagens, que em algum momento foram consideradas permanentes, agora podem ser recriadas através da cobertura. A técnica, conhecida por Cover Up, permite que o desenho seja recriado e coberto por outro, uma decisão que, muitas vezes, tem a ver com o arrependimento de tatuagens feitas anteriormente ou, até mesmo, correções.

No Brasil, essa demanda parece ser recorrente: uma pesquisa da Preply destacou que o país ocupa o 2º no ranking global com maior demanda anual por remoções ou correções de tatuagens. Mesmo assim, o segmento tem crescido nos últimos anos, demonstrando o interesse de empresários pela abertura de novos empreendimentos no mundo da tatuagem e afins. De acordo com um levantamento do Sebrae, o número de novos estúdios de tatuagem e piercing cresceu 35% entre os anos de 2019 e 2022.

A prática da cobertura de artes antigas também é destaque na mídia, na qual alguns famosos tendem a compartilhar a decisão e seus motivos pessoais nas redes sociais. De acordo com o artista Rodrigo Pato, residente do estúdio de tatuagem iTattooClub (São Paulo), a influência de figuras públicas tende a gerar mais visibilidade. “O procedimento permite que as pessoas não apenas camuflem tatuagens antigas mas, também, que transformem essas marcas em desenhos renovados, demonstrando que mesmo as escolhas mais permanentes podem ser adaptadas para refletir uma nova fase da vida”, afirma o tatuador.

O profissional ainda menciona que a cobertura oferece uma oportunidade de redefinir a relação de uma pessoa com aquela tatuagem antiga que não gosta mais, transformando algo que poderia ser visto como um arrependimento em uma nova expressão da autoimagem. “A decisão de passar pelo processo de cobertura de tatuagem está na busca por uma maior confiança, satisfação pessoal e autoestima”.

Segundo Rodrigo, a avaliação prévia é essencial em casos de Cover Up, para verificar a qualidade da tatuagem atual, cicatrização e os cuidados anteriores, pois, podem interferir diretamente no trabalho a ser realizado.

A consultoria de um tatuador qualificado também é importante para entender as possibilidades reais, estabelecer expectativas realistas e criar um plano que respeite as preferências e desejos individuais.

Serviço

iTattooClub

Rua Dr. Paulo Vieira, 156

Sumaré, São Paulo – SP

Próximo ao Metrô Vila Madalena

Estúdio rotativo de tatuagem

Atendimento com horário agendado

Contato: (11) 98623-2991