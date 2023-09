ResumoCast Ventures é lançada para acelerar startups de tecnologia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de setembro de 2023.

Com o intuito de impulsionar o ecossistema de startups, ResumoCast, conhecido por seus podcasts voltados para empreendedores, e Gutenberg Ventures, uma Venture Builder que atua no suporte a startups de tecnologia, uniram forças para lançar a ResumoCast Ventures. A nova entidade conta com o apoio da FCJ Ventures, uma rede de venture builders que já faturou R$ 80 milhões e mira o seu IPO na NASDAQ. A empresa é estruturada como uma Sociedade Anônima (SA), o que permite que acionistas façam parte da propriedade da nova organização.

O momento para o lançamento é considerado oportuno. O cenário atual é marcado por avanços significativos em áreas como Inteligência Artificial e Internet das Coisas. ResumoCast Ventures pretende contribuir para o posicionamento do Brasil no cenário global de startups tecnológicas.

Gustavo Carriconde, CEO da ResumoCast Ventures, afirmou: “o objetivo é encontrar empreendedores talentosos e auxiliá-los a gerar impacto positivo, beneficiando os stakeholders da empresa”.

Paulo Sérgio Justino, CEO da FCJ Venture Builder, também expressou otimismo: “a parceria entre FCJ Venture Builder e ResumoCast Ventures representa uma mudança significativa no ecossistema de startups tanto no Brasil quanto globalmente”.

A fusão de ResumoCast e Gutenberg Ventures tem o potencial de agregar valor à nova empresa. A estrutura jurídica da empresa, organizada como uma Sociedade Anônima, traz governança e contribui para a longevidade e transparência do projeto.

Localizada no Cubo Itaú em São Paulo, um centro de inovação que abriga mais de 300 startups e sede de fundos como Redpoint eventures, a ResumoCast Ventures provê uma plataforma para a gravação de podcasts e serve como uma ponte entre autores, editoras e outros participantes do ecossistema de inovação.

Para obter mais informações sobre ResumoCast Ventures, é possível visitar o site da empresa ou entrar em contato com Alexandre Santos através de e-mail ou WhatsApp.