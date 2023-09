Tuvis agrega solução de compliance e segurança para WhatsApp

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de setembro de 2023.

O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado em todo mundo – são mais de 2 bilhões de usuários, segundo a Statista, se tornou uma ferramenta de comunicação de empresas para ganhar agilidade, principalmente no relacionamento com o cliente. A Tuvis, startup israelense, desenvolveu uma plataforma B2B que integra o sistema de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) ao WhatsApp por meio do Salesforce ou Microsoft Dynamics 365, permitindo que empresas fossem alimentadas automaticamente com as informações trocadas via WhatsApp entre um vendedor e um cliente, preservando o histórico e com foco na experiência no app.

Da mesma maneira que o app se tornou eficaz no relacionamento com o cliente, em alguns casos, se tornou um canal de troca de informações de negócios, que podem ser confidenciais. De acordo com uma pesquisa com empresas do setor financeiro realizada pela SteelEye, apenas 15% monitoram as conversas no aplicativo de mensagens. A Tuvis desenvolveu uma solução de Compliance (Tuvis Capture) que arquiva as mensagens trocadas no WhatsApp em sistemas SIEM, Blob Storage, CRMs ou outros bancos de dados. A outra solução na parte de segurança (Tuvis Protect), monitora as informações que são trocadas no WhatsApp e previne violações de segurança e vazamento de dados confidenciais.

De acordo com Deborah Palacios, presidente e co-fundadora da Tuvis, todos os anos, empresas perdem milhões de dólares com vazamentos de documentos confidenciais, da mesma maneira que perdem dinheiro e clientes, por não permitir o uso do app de mensagens pelos funcionários. Mas ela lembra que é possível manter uma comunicação ativa e eficaz, seguindo as regras de compliance e segurança. “Levantamos internos da Tuvis nos mostram que o uso do WhatsApp permite que as empresas acelerem o atendimento ao cliente em 225% e aumentem suas vendas em 27%. Hoje é totalmente possível ter produtividade com segurança”, comenta Deborah.

Exemplos de casos de vazamentos de dados são inúmeros e comprometem a segurança da informação das empresas. Recentemente, a Comissão de Valores imobiliários dos Estados Unidos (SEC) multou 15 empresas em mais de US$ 1,1 bilhão, ao descobrir que, de janeiro de 2018 a setembro de 2021, os funcionários se comunicaram rotineiramente sobre assuntos de negócios usando aplicativos de mensagens em seus dispositivos pessoais.

Segundo o mais recente relatório global da Fortinet, de 2023, 81% das empresas enfrentaram ataques de softwares maliciosos e/ou ataques a senhas em 2022 e que foram direcionados, principalmente, aos funcionários. Investir em soluções que protegem colabores, clientes e a própria instituição é cada vez mais necessário para a sobrevivência dos negócios. “A aplicação de políticas SSO e DLP em nossa plataforma nos permite controlar os dados compartilhados pelos representantes, definir alertas e restringir ou permitir o acesso a equipes específicas, além de ampliar a conformidade com os registros de setores regulamentados”, complementa Deborah Palacios.

Website: https://tuvis.com/pt-br/