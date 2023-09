Contador impulsionando a transformação digital nas empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de setembro de 2023.

Em um cenário empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, a transformação digital se tornou uma ação essencial para a sobrevivência e o sucesso das empresas. De acordo com a pesquisa encomendada pela Microsoft, que ouviu 312 líderes e tomadores de decisão de micro, pequenas e médias empresas em diversos setores da economia, cerca de 92% dos participantes afirmaram que as companhias estão em processo de transformação digital.

Destas, 81% afirmam que a digitalização está acontecendo de forma bastante rápida. Neste processo, 47% das empresas estão priorizando a otimização do uso de dados para a inteligência de negócios, 41% buscam o recrutamento e treinamento de talentos em tecnologia e 40% estão focadas na aquisição e adoção de novas tecnologias.

Nesse contexto de mudanças e novas oportunidades, profissionais do setor contábil têm a oportunidade de assumir um papel crucial nas empresas, atuando como um elo entre os setores financeiro, operacional e tecnológico.

A transição para o ambiente digital não se trata apenas da adoção de tecnologias inovadoras, mas também de uma mudança cultural e estratégica que afeta todos os aspectos do negócio. Para Adriana Matos, Diretora da Person Consultoria, o consultor desempenha um papel importante na escolha e implementação de sistemas de contabilidade e apoio na gestão financeira.

“Esse profissional apoia na seleção de softwares e plataformas adequadas que podem otimizar processos, melhorar a precisão dos dados e oferecer informações em tempo real para a tomada de decisões estratégicas. Com seu conhecimento profundo das operações contábeis e fiscais, ele é capaz de avaliar as necessidades da empresa e orientar a escolha das melhores soluções digitais”, afirma.

Um ponto de atenção é que a transformação digital frequentemente traz consigo uma complexidade regulatória, especialmente em termos de impostos e conformidade. Nesse cenário, o contador ajuda a garantir que a empresa esteja cumprindo todas as obrigações legais enquanto aproveita os benefícios das tecnologias. Ele pode, por exemplo, automatizar processos relatórios, identificar oportunidades de otimização tributária e mitigar riscos com o fisco.

Análise de dados e decisões estratégicas pautadas na transformação digital

Adriana Matos explica que a análise de dados é outro fator importante da transformação digital na área contábil, pois permite que as empresas obtenham insights valiosos sobre seu desempenho e tendências de mercado.

“O contador moderno não apenas lida com números, mas também é hábil em interpretar dados e transformá-los em informações acionáveis. Essa capacidade de análise ajuda a empresa a tomar decisões assertivas, identificar padrões, e ajustar estratégias conforme necessário”, reforça Adriana.

Além disso, o contador digital pode desempenhar um papel estratégico na definição e acompanhamento de metas realistas. Ao alinhá-las com os objetivos gerais da transformação digital, o contador apoia na decisão de que os investimentos em tecnologia estejam em consonância com os resultados esperados.

Terceirização da contabilidade é uma opção para MPMEs

Tornar a empresa digital não envolve apenas implementar certos recursos de tecnologia. É preciso contar com o apoio profissional para incrementar o desempenho do negócio. Por isso, micro, pequenas e médias empresas estão cada vez mais optando pelo chamado BPO contábil.

Esse processo consiste em uma terceirização das burocracias, no qual consultores gerenciam as informações da empresa de forma estratégica e o empreendedor tem a oportunidade de focar no core business.

“A atuação do contador terceirizado vai além do controle das informações, burocracias e elaboração de documentos. Com um trabalho de excelência, é possível fomentar a transformação digital e permitir o alcance de bons resultados já no curto e médio prazo”, finaliza a Diretora da Person Consultoria.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.