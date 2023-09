Crescimento de clientes em todos os setores e adoção de múltiplas soluções promovem o impulso comercial da Armis

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2023.

Armis, a empresa de segurança cibernética de inteligência de ativos, anunciou hoje que alcançou outro objetivo de negócios – após atingir seu marco de receita recorrente anual (ARR) de US$ 100 milhões em fevereiro. A empresa apresentou um crescimento de clientes de 80% apenas nos primeiros seis meses de seu ano fiscal, encerrado em julho de 2023. Clientes do mundo todo também expandiram o uso da plataforma da Armis, com uma taxa de adoção de 50% de duas soluções do portfólio da Armis, com mais de 15% adotando três ou mais soluções da empresa no ano passado.

“Nós nos concentramos em capacitar nossos clientes corporativos com inteligência de ativos e planos práticos para que eles possam ter certeza de que sua infraestrutura está sempre segura e é operacional”, disse Yevgeny Dibrov, cofundador e CEO da Armis. “Atualmente, a Armis é a plataforma preferida de empresas Fortune 100, 200 e 500 no mundo inteiro que querem compreender sua superfície de ataque e se defender proativamente contra o aumento das ameaças. Nosso sucesso pode ser medido não só no crescimento financeiro, mas também no impacto positivo que estamos tendo em praticamente todos os setores, graçasàconfiança depositada por nossos clientes.”

A superfície de ataque é cada vez maior e as ameaças estão aumentando

A Armis espera que, até 2025, o número de ativos conectados cresça para 50 bilhões. No entanto, 80% dos ativos permanecem invisíveis, não geridos e sem quaisquer medidas de segurança. As vulnerabilidades também estão aumentando, com um crescimento de 689% nos últimos seis anos – muitas delas direcionadas para infraestruturas críticas, uma vez que os ataques cibernéticos incrementaram 140% neste setor. Esse panorama criou uma situação difícil e em rápida mudança, na qual as organizações lutam para se manterem atualizadas.

A Armis está resolvendo os desafios cruciais de segurança cibernética dos clientes com quatro ofertas principais:

Gerenciamento e segurança de ativos: inventário completo de todos os tipos de ativos, permitindo que qualquer organização veja e proteja a superfície de ataque Segurança OT/IOT: visibilidade e proteção de redes e ativos físicos OT/IOT, garantindo o tempo de atividade e criando uma estratégia de segurança eficaz e abrangente Segurança de dispositivos médicos: visibilidade e segurança completas para todos os dispositivos médicos, ativos clínicos e todo o ecossistema de saúde – sem interrupção no atendimento ao paciente Priorização e correção de vulnerabilidades: consolidação, priorização e correção de todas as vulnerabilidades; melhoria do tempo médio de resolução (MTTR) com fluxos de trabalho de correção automática e emissão de tickets

Essas quatro soluções, todas reconhecidas por analistas e clientes, fazem parte da mesma plataforma, garantindo que os clientes possam se beneficiar de uma ferramenta integrada que desbloqueia valor e permite aos clientes ver, proteger e administrar sua superfície de ataque.

Armis se torna o padrão da indústria de segurança cibernética, protegendo os ativos mais críticos do planeta

Algumas vitórias recentes notáveis incluem a Vestas, principal fabricante e fornecedor de serviços de energia eólica sustentável do mundo; a Reckitt, empresa multinacional de bens de consumo; a Booking Holdings, líder mundial em viagens on-line; o Porto de Antuérpia, maior porto de carga do mundo; e a JLR, maior fabricante de veículos de luxo do Reino Unido.

“Como fabricante líder e fornecedor de serviços de energia eólica sustentável, nossos clientes exigem um alto grau de controles de segurança para atender aos requisitos regulatórios. Utilizamos a Armis para detectar e responder a ameaças e trabalhamos extensivamente com ela para moldar a integração, de modo que o produto se encaixe em nossa estratégia geral de detecção e resposta. Os insights fornecidos pela Armis têm se mostrado altamente valiosos nas operações diárias e atualmente estamos expandindo nossa instalação”, comentou Steffen Høgh Vinter, diretor de Capacitação e Gerenciamento de Problemas de CMRC da Vestas.

“Quando iniciamos o programa a partir de uma equipe cibernética central, não tínhamos visibilidade de nossa fábrica, então todos os dispositivos eram invisíveis. Agora, com a Armis implementada em metade de nossas fábricas, vimos dezenas de milhares de dispositivos que não conhecíamos antes. A Armis está nos permitindo abordar três casos de uso: em primeiro lugar, dando-nos àquela visibilidade que não tínhamos antes. Em segundo lugar, permitindo-nos identificar vulnerabilidades, o que nos permite diminuir o risco do nosso estado. E, em terceiro lugar, permitindo-nos identificar qualquer comportamento incomum que esteja acontecendo em nossa rede”, explicou David Boyd, diretor de Estratégia e Engajamento Cibernético da Reckitt.

“A Armis é uma daquelas invenções que simplesmente precisava acontecer. Ela responde a uma necessidade fundamental e não satisfeita da segurança cibernética, nomeadamente a capacidade de “ver todo o mal” (na rede), descobrindo dispositivos não autorizados e fornecendo informações em tempo real sobre sua identidade e condição. Com a Armis, não há necessidade de um exército de engenheiros ou analistas para decifrar sistemas complexos e seus sinais”, afirmou Spencer Mott, diretor de Segurança da Booking Holdings.

Reconhecimento e elogios dos analistas

Em 2023, a Armis foi reconhecida tanto no Deloitte Technology Fast 500™ por seu crescimento e alto desempenho, quanto pela Fast Company, como a empresa de segurança mais inovadora do ano. Além disso, ela foi relacionada na lista Inc. 5000 e seu programa Armis Partner Experience (APEX) recebeu uma classificação de cinco estrelas no Guia do programa de parcerias de 2023 da CRN.

Se quiser saber mais sobre as soluções premiadas da Armis, acesse armis.com ou entre em contato conosco em [email protected].

Sobre a Armis

A Armis, empresa de segurança cibernética de inteligência de ativos, protege toda a superfície de ataque e gerencia a exposição ao risco cibernético da organização em tempo real. Em um mundo em rápida evolução e sem perímetros, a Armis garante que as organizações vejam, protejam e gerenciem continuamente todos os ativos cruciais. A Armis protege empresas Fortune 100, 200 e 500, bem como governos nacionais, entidades estaduais e locais para ajudar a manter infraestruturas críticas, economias e sociedade seguras e protegidas 24 horas por dia, sete dias da semana. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia (EUA).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230913119280/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa:



Rebecca Cradick

Diretora de Comunicação Global

Armis

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE