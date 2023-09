ExaGrid Nomeia Novos Diretores de Suporte ao Cliente Internacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2023.

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje a nomeação de Ian Redmond e Simon Powell como os novos Diretores de Suporte ao Cliente Internacional para EMEA e APAC.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230913542703/pt/

A ExaGrid oferece suporte ao cliente no teatro em idiomas locais a seus clientes e se orgulha de seu modelo de suporte ao cliente líder do setor, onde engenheiros de suporte sênior de nível 2 são atribuídos a clientes individuais, garantindo que sempre trabalhem com o mesmo engenheiro, de modo que os clientes nunca tenham que repetir o mesmo com vários funcionários de suporte, e assim os problemas são solucionados com rapidez.

Redmond e Powell irão gerenciar o suporte ao cliente da ExaGrid na Europa, Ásia, Oriente Médio e África, trazendo décadas de experiência do setor de backup. Antes de ingressar na ExaGrid, Redmond dirigiu o suporte ao cliente para Cohesity na região EMEA durante mais de cinco anos e também liderou equipes de suporte ao cliente na Tintri e na EMC para Data Domain. Powell se uneàExaGrid vindo da Commvault, onde foi veterano por 16 anos na organização de suporte, tendo passado os últimos sete anos como Diretor de Suporte ao Cliente na EMEA.

“A ExaGrid continua expandindo seu alcance e agora tem mais de 4.000 instalações ativas de clientes em mais de 80 países. Nossos negócios na Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico estão crescendo rapidamente”, disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. “Temos nos concentrado em aumentar nossa equipe de suporte internacionalmente para apoiar nossa base mundial de clientes e temos o prazer de dar as boas vindas a Ian Redmond e Simon Powell na equipe ExaGrid para liderar nossos engenheiros de suporte internacionais.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a expressar sobre suas próprias experiências ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230913542703/pt/

