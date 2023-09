Foundever™ anuncia Jag Dhanji como nova Diretora de Pessoas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2023.

A Foundever™, líder mundial no mercado de customer experience (CX), anunciou hoje de Jag Dhanji como diretora de pessoas da empresa para liderar a estratégia de talentos e desenvolver o serviço de recursos humanos, papel fundamental que define e impulsiona a Foundever. Nessa função, Jag atuará como consultora de confiança do diretor executivo e da equipe executiva, facilitará a transformação contínua da organização, supervisionará um time alta performance, dará continuidade a aprimorar a experiência dos colaboradores, além de impulsionar a cultura, o talento e o planejamento da força de trabalho.

“É com grande satisfação que recebemos Jag na família Foundever”, declarou Laurent Uberti, presidente, diretor executivo e fundador da Foundever. “Nosso compromisso com nossas pessoas e com a experiência do colaborador está no centro de nosso propósito e missão. Jag tem grande experiência nessa área, e também incorpora nossos valores fundamentais, ela é apaixonada por promover ambientes de trabalho positivos e inclusivos. Contamos com a sua colaboração para assumir a liderança no investimento em nossa cultura corporativa e incentivar o aprendizado contínuo, o bem-estar e o crescimento profissional de todos os nossos 170.000 colaboradores em todo o mundo.”

“Estou muito feliz e honrada por ingressar na empresa em um momento tão importante”, disse Jag. “Estou determinada a promover o compromisso de pessoas da empresa e espero fazer parceria com o time de liderança para continuar a impulsionar a transformação”.

Recentemente, Jag atuou como diretora global de pessoas na Ogilvy, onde liderou a estratégia de Pessoas e Organização da empresa por mais de quatro anos. Antes disso, ocupou cargos sênior de RH internacional na Costa Coffee, Vodafone e Diageo.

Saiba mais sobre a Foundever em www.foundever.com.

Sobre a Foundever™

A Foundever™ é líder global no mercado de customer experience (CX). Com 170.000 colaboradores em todo o mundo, somos o time por trás das melhores experiências para as maiores marcas do mundo. Nossas soluções inovadoras de CX, tecnologia e experiência são desenhadas para atender as necessidades operacionais de nossos clientes e oferecer uma experiência perfeita, nos momentos que importam.

Damos suporte a mais de 9 milhões de interações todos os dias, em mais de 60 idiomas e em 45 países, combinando força e escala global com a abordagem ágil e empreendedora de nossa cultura premiada, permitindo que empresas de todos os portes e segmentos transformem seu CX.

Saiba mais em www.foundever.com e entre em contato com nossos especialistas no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230913765517/pt/

Contato:

Rebecca Sanders

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE