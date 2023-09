Hillstone Networks reconhecida como líder em XDR no Relatório Frost Radar™ 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2023.

A Hillstone Networks, uma das principais fornecedoras de soluções de segurança cibernética, foi nomeada líder em inovação e crescimento no Relatório Frost Radar™ 2023 de Detecção e Resposta Estendidas.

O Relatório Frost Radar™ é uma análise de mercado conduzida pela Frost & Sullivan, que avalia os participantes da indústria com base em sua estratégia de crescimento, inovação, experiência do cliente e participação de mercado. O relatório tem como objetivo auxiliar as organizações na tomada de decisões informadas ao selecionar um fornecedor confiável de soluções XDR.

“Nossa inclusão como líder no Relatório Frost Radar™ 2023 reafirma nosso compromisso em fornecer soluções de ponta que efetivamente combatam as ameaças digitais em constante evolução,” afirma Tim Liu, diretor de tecnologia e co-fundador da Hillstone Networks. “Nossa solução integra detecção avançada de ameaças, resposta a incidentes e capacidades forenses em uma plataforma unificada, capacitando as empresas a proteger seus ativos digitais de forma proativa.”

De acordo com a Frost & Sullivan, as soluções XDR têm experimentado uma rápida expansão em diversas regiões, setores e empresas de todos os tamanhos, pois oferecem a visibilidade, integração, análise, flexibilidade e automação necessárias nos complexos ambientes de TI da atualidade. A Frost afirma que a tecnologia XDR possui três promessas principais: detecção e resposta em camadas cruzadas, automação significativa e integração com a pilha de segurança.

“A Hillstone Networks demonstra seu compromisso com a abordagem Open XDR, investindo significativamente seu orçamento de P&D na expansão de integrações de terceiros e fornecendo kits de desenvolvimento de software (SDKs) para facilitar a integração com sua plataforma”, afirma Lucas Ferreyra, Analista de Indústria na Frost & Sullivan. “A Hillstone Networks desenvolveu uma estratégia de crescimento convincente, que envolve aproveitar a crescente relevância da segurança gerenciada para permitir que os MSSPs utilizem sua solução XDR, ampliando seu alcance e direcionando setores de alto crescimento, como governo, saúde, educação e manufatura. Essa compreensão do mercado permitiráàHillstone Networks desbloquear mais oportunidades de crescimento em um mercado de XDR altamente competitivo.”

O compromisso da Hillstone com a inovação contínua e as implementações bem-sucedidas para seus clientes contribuem para sua ascensão como líder na área de XDR, cumprindo assim as promessas fundamentais do XDR:

As capacidades de detecção e resposta a ameaças com inteligência artificial da Hillstone Hillstone podem identificar e mitigar ataques antes que tenham a chance de explorar o ativo mais vital da empresa: os dados. A solução XDR da Hillstone utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina (ML) para a detecção de malware desconhecido e comportamento anormal, análise avançada de correlação e mitigação automática de ameaças;

O Hillstone XDR também inclui orquestração e resposta automatizadas. Se uma estratégia de remediação tiver sido configurada, uma vez identificada uma ameaça, o Hillstone XDR executará automaticamente as ações de mitigação apropriadas de acordo com um conjunto de estratégias predefinido;

Essa solução integra uma ampla variedade de dados em todo o espectro da rede, desde endpoints até a nuvem. Esses dados podem conter informações como NetFlow, Sysmon, Syslogs, metadados, informações de ameaças e logs de terceiros, que são então padronizados, correlacionados e analisados para oferecer uma visão completa e eliminar compartimentalizações de informações de segurança. Isso não apenas oferece uma visibilidade ampla de segurança com menos pontos cegos, mas também melhora a precisão na detecção ao reduzir os falsos positivos.

Saiba mais sobre o Hillstone XDR aqui.

Sobre a Hillstone Networks

A Hillstone Networks é líder em segurança cibernética, oferecendo ampla proteção para empresas de todos os tamanhos, desde a infraestrutura de borda até a nuvem, e em qualquer carga de trabalho. A abordagem de segurança cibernética integrativa da Hillstone Networks oferece cobertura, controle e consolidação para mais de 26.000 empresas em todo o mundo. www.hillstonenet.com.

