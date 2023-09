Tryboo inaugura projeto no segmento de festas infantojuvenis

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2023.

A cidade de Belo Horizonte conta com um novo empreendimento no ramo de festas infantojuvenis. Trata-se da Tryboo, um buffet localizado no bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital mineira.

O espaço dispõe de ambientes fechados e também uma área de 340 m² ao ar livre. Alguns dos afazeres são circuito de arvorismo, gruta com jogos eletrônicos, opções de entretenimento para bebês, crianças e pré-adolescentes

Esse projeto foi assinado pelo arquiteto Cristiano Sá Motta, com grafites personalizados e feitos à mão pelo artista Ed-Mun, e a alimentação preparada pelo buffet Célia Souto, com diversas opções de cardápio. Segundo a idealizadora e proprietária do local, Cris Barakat, a Casa Tryboo surge para suprir uma demanda infantojuvenil que faltava em Belo Horizonte.

“O conceito da Casa é encantar através de um ambiente imersivo, divertido e seguro, onde o público possa brincar livre e com autonomia, permitindo que os pais fiquem confortáveis e despreocupados. Também pensamos muito no conforto, segurança e diversão dos convidados”, disse.

Na área aberta há uma parede de escalada que possui 12 metros de altura e também os circuitos de arvorismo, um mais baixo para um nível fácil e outro mais alto para os níveis médio e difícil, que conta com a possibilidade de uma descida de tirolesa. Ainda de acordo com a proprietária, que é mãe de três filhos, a preocupação com a segurança foi prioridade durante todo o planejamento.

“Eu pensei nas minhas filhas, me preocupo com a segurança delas assim como com todas as crianças que passarem pela Tryboo. Por isso, os circuitos, a tirolesa e a parede de escalada contam com uma equipe monitora especializada em segurança, além de equipamentos de ponta, com certificação”, ressaltou.

Já em um dos espaços cobertos, no primeiro plano está montada uma estrutura híbrida, com possibilidade de ser uma boate, ou uma oficina de atividades. No mesmo piso, está a gruta dos jogos eletrônicos, um dos pontos mais lúdicos do espaço, com fliperamas e simuladores disponíveis para diversão de crianças e adultos. O ambiente foi inspirado na caverna do Batman, onde estalactites e paredes remontam ao cenário do esconderijo do herói.

O espaço de interação é amplo e conta com diversas mesas com vista estratégica para as áreas ao ar livre e também ao espaço de zero a quatro anos, onde bebês e crianças podem brincar em um circuito adequado aos pequenos.

A Casa Tryboo será inaugurada no mês de agosto e a agenda para receber as comemorações já está aberta. Segundo a proprietária, Cris Barakat, a recepção do público tem sido muito positiva. “Só de ver o projeto as pessoas já ficam animadas e encantadas. Antes mesmo da inauguração fechamos mais de 30 festas e já temos pedidos para 2024. Estamos felizes com o interesse das pessoas, a Casa foi pensada com muito carinho e cuidado”, finaliza.