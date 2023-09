Aivo é adquirida pela Engageware e alcança mais de 700 empresas enterprise

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de setembro de 2023.

A Aivo – empresa que atua com soluções de atendimento ao cliente com inteligência artificial – e a americana Engageware, instituição conhecida no mercado de software de interação baseado em nuvem, fecharam um acordo de aquisição. Juntas, as companhias passam a atender mais de 700 clientes enterprise, unindo recursos das plataformas, para fornecer soluções que auxiliem em demandas de clientes na primeira interação.

Ao integrar os produtos da Aivo à plataforma de atendimento ao cliente da Engageware, as organizações podem fornecer informações aos clientes, independentemente do canal – SMS, site, redes sociais, WhatsApp etc. Com mais de 250 milhões de conversas automatizadas e mais de 200 clientes atendidos, dentre eles Pic Pay, Sony, Visa, TOTVS, RCI Bank and Services, Volkswagen e Renault, a companhia já atingiu 92% de conversas automatizadas, sem necessidade de desvios para agentes diretos.

As soluções da Aivo se baseiam na nova geração de IA de conversação para buscar uma experiência abrangente no mercado, melhorando o atendimento. A tecnologia aplicada procura auxiliar nas necessidades do cliente no primeiro contato e pode ser integrada a outras plataformas. Desse modo, as empresas tendem a buscar autonomia nos processos. A plataforma inclui ferramentas como AgentBot, Studio, Live e Engage, desenvolvidas para criar jornadas conversacionais mais fluidas e humanizadas.

Inclusive, em 2023, a Aivo foi uma das primeiras plataformas a implementar IA generativa (além da IA conversacional que já nasceu com a plataforma) para atender nomes do setor financeiro, de e-commerce e telecomunicações. O intuito era implementar uma nova forma de as empresas interagirem com os clientes, como traduzir um pedido feito em áudio. Com a evolução do bot, agora essas demandas podem ser interpretadas automaticamente pela IA e transcritas na própria tela de conversa, facilitando o contato.

Na outra ponta, a Engageware é uma plataforma SaaS projetada para a interação com o cliente que fornece um conjunto de soluções de autoatendimento e gestão, bem como agendamento inteligente de compromissos e análises, incluindo o rastreio de satisfação – tudo alimentado por IA conversacional. Há 20 anos no mercado, as soluções da Engageware ajudam instituições financeiras, empresas de gestão de ativos e patrimônio, corretores de seguros entre outras companhias a automatizar o atendimento ao cliente, reduzir a carga de trabalho do call center, aumentar vendas e melhorar a eficiência operacional.

Para o CEO e fundador da Aivo, Martin Frascaroli, com o alcance e a força da Engageware no nos EUA, a fusão também vai escalar as soluções, tanto no mercado americano quanto a nível global. “Nossa empresa já ajudou centenas de organizações enterprise a automatizarem as interações com os clientes por meio da inteligência artificial, como os primeiros a trazer esse conceito ao mercado. Exploramos o poder dessa tecnologia há 11 anos, quando ainda ninguém cogitava desenvolver e incorporar soluções assim ao dia a dia”, relembra. “Agora, aliados à abrangência, à solidez e às inovações da Engageware, podemos expandir os horizontes”, acrescenta.

Nina Vellayan, CEO da Engageware, afirma que a aquisição da Aivo reforça o compromisso da companhia com a inovação e o fornecimento de soluções às organizações que procuram ir ao encontro dos clientes em qualquer ponto de interação, aumentando a satisfação, retenção e as vendas. “Em um mundo em que os consumidores se habituaram a serviços rápidos, acesso imediato à informações relevantes e respostas instantâneas às suas questões é essencial que as organizações aproveitem as tecnologias para melhorar as experiências em todos os processos envolvidos”, destaca.

A Aivo foi fundada em 2012 na Argentina com a proposta de mudar o modo como as empresas se comunicam com seus clientes – sobretudo o segmento enterprise – e desde 2020, apresenta crescimento médio de 50% ao ano. Automatizando conversas com o uso de inteligência artificial, em pouco tempo, a empresa se expandiu globalmente e hoje atua em 22 países. Com escritórios na América do Norte, América do Sul e Europa, integra um time com mais de 100 colaboradores em todo o mundo, com foco em ajudar as empresas a aprimorar e alavancar o atendimento ao cliente e a automação de vendas.

A Aivo é também um Meta Business Partner e pode criar jornadas de conversação no WhatsApp, Facebook e Instagram a favor do crescimento de qualquer negócio. É líder no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2022 para a plataforma de IA de conversação empresarial.