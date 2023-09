Consumidor ainda quer comprar imóvel para investir em 2023

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 14 de setembro de 2023.

Seja a busca por mais espaço, morar em uma localização mais segura ou ter mais áreas de lazer, o imóvel próprio continua sendo um dos grandes sonhos de consumo do brasileiro. Uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica e a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) apontou que 31% das pessoas ouvidas ainda pretendem comprar um imóvel em 2023, conforme o somatório de todas as respostas positivas indicadas na “Intenção de compra”, considerando todas as regiões do Brasil. O estudo foi realizado com o intuito de entender a preferência atual de compra do brasileiro. Ao todo foram cerca de 1.200 pessoas ouvidas, em todas as regiões do país.

Os motivos mais recorrentes na tomada de decisão que apareceram na pesquisa foram sair do aluguel, a troca por uma residência maior e a saída da casa dos pais para conquistar a própria independência.

O imóvel residencial continuou sendo a preferência de muitas pessoas e mais da metade dos entrevistados confessaram o desejo por casas e sobrados em ruas.

Fatores econômicos que contribuem para a compra de imóveis

Adquirir um imóvel como investimento é uma das razões que mais motiva a realização da compra de um imóvel. “Os consumidores cada vez mais estão cientes do fato de que o investimento imobiliário é seguro, simples de compreender, traz alta rentabilidade e a ampla valorização do patrimônio ao longo prazo”, explica Mário Guaranha, Head de Expansão de SP do grupo imobiliário Auxiliadora Predial.

O investimento em imóvel representa estabilidade e, por isso, tornou-se a forma mais convencional e favorita da população brasileira. A pesquisa apontou ainda que o crédito facilitado e o desconto no momento da compra são fatores econômicos mais buscados por quem deseja comprar um imóvel e que mais facilitam o processo de compra.

“É importante ressaltar que antes da compra do imóvel é necessário consultar todas as informações acerca da região, infraestrutura do local e perspectiva de desenvolvimento urbano. Para isso é fundamental buscar orientação de corretores de imóveis qualificados e especialistas na região de busca, para auxiliarem e darem todo suporte para tomada de decisão lúcida e assertiva”, finaliza Guaranha.