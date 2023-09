Departamento de Defesa dos EUA concede à Forescout novo contrato Comply-to-Connect à medida que o programa entra na quarta etapa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de setembro de 2023.

A Forescout, líder global em segurança cibernética e importante fornecedora de soluções de segurança cibernética para o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), anunciou hoje que garantiu um novo contrato com o DoD ao entrar no quarto ano do altamente bem-sucedido Comply-to-Connect (C2C ) programa. A próxima etapa do programa será configurar os recursos fornecidos para aplicar os princípios de acesso de confiança zero em toda a empresa da Rede de Informações do DoD (DoDIN) e aproximar o DoD das metas estabelecidas na Estratégia de Confiança Zero do Departamento.

Conforme defendido pelo Gabinete de Gestão do Programa C2C (PMO) da Agência de Sistemas de Informação de Defesa (DISA), o novo contrato também oferece recursos adicionaisàplataforma C2C que revolucionam a segurança das redes de tecnologia operacional e integram o gerenciamento de riscos e a tomada de decisõesàplataforma C2C existente. Essa adição posiciona ainda mais o DoD para aplicar os princípios de confiança zero do NIST a milhões de dispositivos em toda a empresa. A implementação dos princípios de confiança zero usando os recursos C2C do Forescout já está sendo realizada em algumas áreas do Exército, por meio de uma iniciativa que está sendo ensinada nas escolas de Fort Gordon e referenciada na Defense Acquisition University.

Com as três primeiras etapas do programa – visibilidade, avaliação de conformidade e remediação automatizada – em andamento, os administradores agora podem usar as capacidades de orquestração da Forescout para gerenciar pontos de aplicação de políticas para criar os efeitos desejados com base em solicitações individuais de usuário/dispositivo/acesso. Além disso, as capacidades de monitoramento contínuo da Forescout estão em funcionamento para garantir que os dispositivos conectados não fiquem fora de conformidade devido a arquivos corrompidos, erros administrativos simples ou ações adversas maliciosas, que ocorrem diariamente no DoDIN.

C2C é uma das maiores iniciativas governamentais de segurança cibernética do mundo, oferecendo recursos em escala empresarial para gerenciar riscos operacionais cibernéticos. Com o programa agora no seu quarto ano, o controle automatizado do acesso ao DoDIN garantirá que cada usuário da rede tenha o acesso necessário para cumprir a sua missão sem expor outros utilizadores a ameaças que possam afetar a sua capacidade de completar a sua missão.

“Estamos orgulhosos de mais uma vez receber a confiança de tantas organizações para proteger a espinha dorsal de suas operações: as redes que conectam tudo”, disse Barry Mainz, CEO da Forescout. “Cada usuário do DoDIN deve ter a confiança de que sua parte da rede está segura e pronta para cumprir sua missão. É isso que estamos oferecendo por meio do C2C.”

Hoje, a plataforma da Forescout oferece recursos abrangentes para a estrutura de segurança C2C do DoD, que permite o primeiro pilar crítico do programa de confiança zero da DISA, chamado Thunderdome. Isso inclui:

Descoberta e classificação de ativos baseados em rede, incluindo um conjunto em expansão de ativos “não gerenciados” que não podem operar com agentes (Etapas 1 e 2 do C2C)

Integração com outras soluções empresariais, como Gerenciamento de Identidade, Credenciais e Acesso (ICAM); Gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança (SIEM); e produtos de Avaliação de Vulnerabilidades para automatizar a conformidade da postura de segurança cibernética e estabelecer confiança para cada ativo conectado (Etapa 3 do C2C)

Orquestração de pontos de aplicação de políticas em toda a infraestrutura para aplicar o controle de acessoàrede e a segmentação de ativos, assim como uma conscientização completa sobre a postura da rede (Etapas 4 e 5 do C2C)

“Esperamos introduzir ferramentas de análise avançada de ameaças baseadas em nuvem no portfólio de recursos do programa C2C e adicionar mais valoràjornada de confiança zero do DoD”, acrescentou Mainz. “Nós realmente acabamos de começar a liberar o poder de nossa plataforma dentro do DoD. O melhor ainda está por vir.”

A Forescout Technologies, Inc., líder global em segurança cibernética, identifica, protege e ajuda a garantir continuamente a conformidade de todos os ativos cibernéticos conectados gerenciados e não gerenciados – TI, IoT, IoMT e OT. Há mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiam na Forescout para fornecer segurança cibernética automatizada e independente de fornecedor em escala. A Forescout® Platform oferece recursos abrangentes para segurança de rede, gerenciamento de risco e exposição, além de detecção e resposta estendidas. Com o compartilhamento contínuo de contexto e a orquestração de fluxo de trabalho por meio de parceiros do ecossistema, ela permite que os clientes gerenciem com mais eficiência os riscos cibernéticos e reduzam as ameaças. www.forescout.com

