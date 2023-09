Saúde mental no meio corporativo: alerta Setembro Amarelo

* Por: DINO - 14 de setembro de 2023.

O mês de setembro é amplamente reconhecido como o período dedicado à prevenção ao suicídio e conscientização sobre a saúde mental em todo o mundo, por meio da campanha Setembro Amarelo. Este é o momento em que organizações e indivíduos se unem para abordar e desestigmatizar questões relacionadas à este tema. Segundo publicação realizada no site da UNICAMP, “Se precisar, peça ajuda!”, é o tema da ação. Para as pessoas que precisam conversar, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e ferramentas de prevenção ao suicídio de maneira gratuita, e atende por meio do telefone 188, por chat ou por e-mail.

Para Vivian Cunha, gerente de Gente e Gestão da Etalent – uma empresa com quase quatro décadas de experiência na área de comportamento, que compreende a relevância de um ambiente de trabalho saudável, e tem trabalhado incansavelmente para integrar práticas que promovam o bem-estar mental dos colaboradores no mundo corporativo – a saúde mental no ambiente profissional tornou-se uma prioridade crucial para muitos colaboradores e gestores, sendo também uma das principais tendências na gestão de pessoas.

Ao abordar essa temática, a empresa reconhece que prezar pela qualidade de vida não apenas melhora o bem-estar dos funcionários, mas também gera equipes mais engajadas, motivadas e em melhores condições de saúde para enfrentar as demandas do dia a dia. Em longo prazo, essas práticas resultam em ganhos expressivos na produtividade e até mesmo na melhoria da reputação da empresa.

“O autoconhecimento é fundamental para que o indivíduo faça escolhas saudáveis nos aspectos mentais e emocionais. Ter clareza sobre seus valores, crenças e características comportamentais possibilita o encontro de atividades e ambientes de trabalho que trazem felicidade e a construção de uma jornada de sucesso e crescimento”, alega a psicóloga Vivian Cunha.

A saúde mental no ambiente de trabalho envolve uma série de iniciativas, incluindo o acesso a recursos de suporte psicológico, a promoção de uma cultura de abertura e empatia, além de programas de capacitação e treinamento para gestores sobre como lidar com questões de saúde mental entre os colaboradores.

“Setembro Amarelo é uma oportunidade para todas as organizações refletirem sobre o seu compromisso com a saúde mental dos colaboradores e implementarem medidas que ajudem a criar ambientes de trabalho mais saudáveis e acolhedores”, conclui Vivian.

A Etalent continua a buscar o caminho na promoção da saúde mental no ambiente corporativo, e reafirma seu compromisso em fornecer soluções inovadoras que beneficiem tanto os colaboradores quanto as empresas.