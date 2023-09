Sovos anuncia reforço de sua equipe executiva

Compartilhe Facebook

14 de setembro de 2023.

A Sovos, provedora global de soluções e serviços de tecnologia de conformidade fiscal, anunciou a chegada de duas profissionais do mercado de tecnologia à sua equipe de liderança executiva. São elas Alice Katwan, que se junta à Sovos como presidente das receitas e Eva Krauss retorna à Sovos como Chief Transformation Officer.

As novas executivas serão responsáveis por acelerar a inovação à medida que a indústria passa de uma categoria de soluções pontuais altamente fragmentadas para uma que exige um sistema global de registro altamente interoperável com outros ERPs críticos, processos de negócios e plataformas de comércio eletrônico.

“Nosso objetivo é resolver problemas sérios, que afetam não apenas o resultado final, mas também a capacidade de uma empresa de realizar negócios internacionais e de manter a conformidade e proteção de dados em um mundo já altamente regulamentado – e que está se tornando ainda mais a cada dia”, disse Kevin Akeroyd, CEO da Sovos.

Ainda segundo Kevin, para resolver esses problemas, a capacidade de escalar e ser um inovador e líder de transformação para os clientes e toda a indústria é essencial.

“Por isso, estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Alice e Eva à nossa equipe de liderança executiva e aproveitar suas experiências para ajudar a expandir nossa organização e oferecer níveis muito mais elevados de valor para clientes e parceiros atuais e futuros”, completa o executivo.

Katwan traz mais de 25 anos de experiência em marketing, operações e conselho para empresas de alto crescimento. Ela se junta à Sovos, vindo recentemente da Twilio, onde atuou como gerente geral e vice-presidente sênior para a América do Norte. Antes disso, ocupou o cargo de vice-presidente sênior de Vendas na América do Norte na Salesforce e também na Genesys, onde ajudou a liderar a transformação de uma empresa local para um provedor de soluções baseadas em nuvem.

Ao se juntar à equipe de liderança executiva da Sovos, Katwan irá liderar as equipes de vendas, marketing, alianças e comércio da empresa. Ela trabalhará em áreas voltadas para aprimorar os serviços e a experiência oferecida aos clientes que buscam uma plataforma única e holística para a conformidade regulatória.

Para Katwan, a tecnologia está transformando a forma como as empresas abordam a conformidade regulatória para melhor. Portanto, operar sem atritos ou medo de penalidades dos governos no complexo mundo regulatório de hoje requer soluções e serviços de classe mundial.

“Nosso trabalho é permitir que os clientes se concentrem no que fazem de melhor, com a confiança de que atendemos às suas necessidades de conformidade fiscal hoje e no futuro, impulsionando a inovação em grande escala”, acrescenta a executiva.

Já Krauss se concentrará em alinhar a organização, promover a gestão da mudança, a reorganização de processos de negócios e as iniciativas de transformação interna e externa para atender melhor aos clientes, à medida que o mundo da conformidade fiscal continua a aumentar o fardo das empresas, grandes e pequenas.

Em seu cargo anterior na Sovos, atuou como gerente geral da linha de negócios de impostos sobre vendas empresariais. Antes de retornar, liderou a transformação global na Accenture, Dell EMC e Pegasystems, onde colaborou com a liderança executiva para focar na estratégia corporativa e transformar as funções de mercado. Essa experiência será fundamental para ajudar a Sovos a transformar seus negócios para atender às necessidades em constante evolução dos clientes.

“As complexidades dos cenários fiscais e tributários atuais exigem que as empresas não apenas se mantenham atualizadas, mas estejam um passo à frente. Esta é a vantagem que os negócios do futuro deverão oferecer aos seus clientes”, disse Krauss.

“Não há dúvida de que os governos não estão parados. A digitalização continua impulsionando mudanças e a capacidade de atender às necessidades de nossos clientes está diretamente ligada à nossa capacidade de transformar nossos negócios de maneira mais rápida e eficiente do que nunca”, conclui a executiva.