Dia do Cliente: consultoria oferece diagnóstico gratuito para empresas

* Por: DINO - 15 de setembro de 2023.

Em celebração ao Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, a consultoria Auddas, até o dia 17, vai oferecer a micro, pequenos e médios empreendedores uma entrevista de diagnóstico gratuita do negócio.

Para participar, os donos das empresas precisam se cadastrar no site da Auddas e preencher um formulário informando as principais dores do seu negócio. Após a inscrição, as empresas cadastradas passarão por uma curadoria e o time da empresa selecionará os negócios para ganharem uma entrevista de diagnóstico gratuita.

A entrevista será conduzida por mentores com mais de 20 anos de experiência e tem o objetivo de mostrar soluções para os principais desafios atuais enfrentados pelas PMEs, além de mostrar o caminho para impulsionar o crescimento das empresas de forma sustentável.

“Nós tratamos cada empresa como se fosse a nossa e recomendamos exatamente o que faríamos em nosso próprio negócio, com isso, entendemos que essa é uma grande oportunidade para empreendedores terem uma consultoria de qualidade e gratuita”, explica o CEO da Auddas, Julian Tonioli.