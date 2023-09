Evento HR First Class aborda a felicidade dos colaboradores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2023.

O HR First Class promove mais uma edição e seu 19º encontro trará um tema muito atual e altamente debatido nas corporações e no universo de Recursos Humanos. Em 28 de setembro, em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, acontece o evento que reúne Heads e lideranças de RH de todo o Brasil. O tema abordado será “Felicidade como pilar estratégico para o bem-estar dos colaboradores”, trazendo palestrantes influentes e que entendem do assunto e já aplicam em suas respectivas empresas.

Para falar sobre felicidades dos colaboradores, foi criado um cargo chamado CHO (Chief Happiness Officer) ou Diretor de Felicidade, que é responsável por definir estratégias e acompanhar ações que possam definir a felicidade dentro de uma empresa e agir para aumentar o sentimento de bem-estar. Essa nova área criada pode ser formada por profissionais de recursos humanos e de saúde, como psicólogos e médicos, na intenção de fazer um cuidado integrado entre saúde física e mental.

A necessidade desse cargo e dessa atenção com os colaboradores surgiu com a pandemia da Covid-19 e a urgência de cuidar da saúde física e principalmente a mental. Ter colaboradores felizes já é uma preocupação real do mundo corporativo. Segundo levantamento realizando em matéria do Portal Exame: a depressão, a ansiedade e o déficit de atenção são as principais doenças do século 21 e, segundo o Fórum Econômico Mundial, a economia global desperdiça, anualmente, U$ 1 trilhão por não tratar dessas doenças de forma preventiva. Trabalhar a felicidade corporativa, de acordo com a Harvard Business Review, aumenta a produtividade em até 31%. E muitos outros impactos podem ser verificados, como o aumento da retenção, da inovação e ainda a redução de ausências por doenças físicas e burnout.

Na 19ª edição, os palestrantes convidados para debater o assunto serão executivos do segmento: a Diretora de Felicidade da Chilli Beans, Denize Savi, a Diretora de Felicidade da Heineken, Livia Azevedo e o Especialista em Felicidade Corporativa na Vinning, Vini Kitahara. O evento já impactou mais de 3.700 líderes de RH e executivos de alta gestão de empresas em todas as edições.

Números de HR First Class 18 encontros realizados; + de 50 palestrantes; + 3.700 heads de RH Impactados. HRs do Brasil – Premiação referência no setor

Realizado pela Scaldelai Projetos de Crescimento, o evento conta com o patrocínio da Amil e da Safe Care, empresa especializada em gestão integrada e auditoria do benefício saúde.

Sobre HR First Class

É uma Plataforma de Relacionamento Qualificada e Decisiva de Líderes da área de Recursos Humanos. O evento HR First Class promove relações e conexões por meio de eventos que colocam em pauta assuntos relevantes para a área de Recursos Humanos, sempre com temáticas atuais e a participação de empresas e palestrantes de destaque.

Sobre a Safe Care

Fundada em 2007, a Safe Care é uma empresa especializada em gestão integrada e auditoria do benefício saúde. Com sede na cidade de São Paulo, a empresa faz a gestão de mais de 138 mil vidas que gera uma receita de R$ 195 milhões em gestão de benefício saúde das empresas. A empresa possui uma equipe formada por mais de 50 especialistas para a gestão de saúde e investiu mais de R$ 2 milhões no desenvolvimento do Facility Safe, um software de gestão integrada de saúde que permite detectar falhas, cumprir metas para alcançar a redução de custos, garantir o bem-estar dos beneficiários, além de proporcionar ao RH a otimização de todos os seus processos. www.safecarebeneficios.com.br

Sobre a Amil:

A empresa oferece planos de assistência médico-hospitalar e odontológica que proporcionam aos seus cerca de 5,4 milhões de beneficiários acesso a serviços de alta qualidade. A Amil também possui uma extensa rede credenciada no país, que abrange mais de 27,6 mil serviços de saúde, entre hospitais, consultórios, clínicas médicas, laboratórios e centros de diagnóstico por imagem. Ao lado do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos e da Optum, a Amil integra o UnitedHealth Group Brasil. Para mais informações www.amil.com.br.

Sobre a SCALDELAI Projetos de Crescimento

Fundada em 2016 pelo empresário Marcos Scaldelai, a SCALDELAI Projetos de Crescimento é uma empresa que oferece consultoria de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. Entre as principais soluções e serviços oferecidos estão: consultoria através de planos de estratégia e pesquisa de mercado, mentoria para avaliar novos projetos e ideias e treinamento sobre planos de inovações para empresas que querem expandir em curto prazo. A SCALDELAI Projetos de Crescimento, também realiza palestras por todo o Brasil com temas motivacionais sobre carreiras e empreendedorismo. Site: www.marcosscaldelai.com.br

