Homeopet apresenta novo rebranding e posicionamento

* Por: DINO - 15 de setembro de 2023.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais, com um total de 139,3 milhões de pets. Esse número demonstra a importância e o potencial desse segmento no País.

Com foco nos cuidados com a saúde e bem-estar desses animais, a Homeopet, linha de medicamentos pertencente ao Grupo Real H, assume posicionamento de marca, aumentando sua relevância no mercado e na estrutura do Grupo.

A Homeopet foi criada em 2009 para produzir medicamentos 100% naturais, atóxicos e sem contraindicação para os pets. Suas tecnologias homeopáticas proporcionam prevenção e tratamento de patologias e desequilíbios orgânicos com praticidade, sem gerar desconforto aos animais e sem complicar a rotina dos tutores.

O rebranding apresenta uma nova identidade visual com cartela de cores leves, puxadas ao tom candy colors, representando a leveza da homeopatia, são alegres e comunicam bem-estar, modernidade e inovação.

A nova logo juntou os termos “Homeo”, de homeopatia, e “Pet”, de animais de compainha. Seu novo desingn possibilita diversas formas de aplicação. Também foram redesenhadas todas as embalagens, remetendo muito mais aos conceitos de medicamento e cuidado. Além disso, um novo site está no ar com várias informações e conteúdo sobre a marca.

Junto com o rebranding foram apresentados os novos medicamentos para pancreatite, cinomose e doenças oculares. É possível conferir mais sobre a Homeopet no site oficial www.homeopet.com.br.