Marketing verde pode promover benefícios em empresas

* Por: DINO - 15 de setembro de 2023.

O Marketing Verde, também conhecido como Marketing Ecológico ou Marketing Ambiental, se refere a estratégias e práticas adotadas por empresas que têm como objetivo promover produtos, serviços ou iniciativas que são ecologicamente corretos ou que possuem algum benefício ambiental.

Para uma empresa estar alinhada com o Marketing Verde, é essencial que ela siga princípios que a tornem ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita. Adicionalmente, é fundamental que as organizações incorporem práticas como os 3 Rs, que são: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. E não menos importante, os 4 Ss que representam Segurança, Sustentabilidade, Satisfação do Consumidor e Aceitação Social.

Apesar de não ser um conceito novo, ele emerge como uma resposta à crescente demanda dos consumidores por práticas sustentáveis e responsáveis. É isso o que aponta a pesquisa Retratos da Sociedade: Hábitos Sustentáveis e Consumo Consciente, realizada pela Confederação Nacional das Indústrias em 2022. 50% dos consumidores entrevistados estavam preocupados com os efeitos da produção no meio ambiente. Em 2019, esse percentual era de 38%.

Por conta dessa demanda, o Marketing Verde está se tornando fundamental no mundo empresarial. Segundo a pesquisa Sustentabilidade & Liderança Industrial, também realizada pela CNI, 34% das empresas participantes possuíam um departamento para lidar com assuntos de sustentabilidade em outubro de 2021. Um ano depois, esse percentual subiu para 59%. Um aumento de 25% nesse período. Nesse contexto, as marcas podem desenvolver embalagens sustentáveis, criar produtos que reduzem a pegada de carbono ou utilizar métodos ecológicos durante a distribuição.

O marketing verde faz parte de um movimento social ao encontro de práticas comerciais mais éticas e sustentáveis, diante da aceleração nas mudanças climáticas. Segundo dados da edição de 2022 da pesquisa Tendências de Consumo Online com Impacto Positivo, elaborada pelo Mercado Livre, mais de 7,3 milhões de produtos que contribuem para o desenvolvimento sustentável foram comprados na plataforma. Um número duas vezes maior que na edição de 2021. Essas mercadorias foram adquiridas por 4,3 milhões de usuários. Um crescimento de 29% em relação à pesquisa do ano anterior. A plataforma abriga mais de 63 mil empreendimentos e marcas comercializando esses produtos.

Segundo a mesma pesquisa, o aquecimento global, a contaminação da água, desmatamento, a falta d’água, a perda de biodiversidade e os resíduos plásticos estão entre as principais preocupações ambientais desses compradores.

O marketing verde pode trazer diversos benefícios para as organizações. Ele permite que as empresas se diferenciem de seus concorrentes, ganhem credibilidade e agreguem valor à sua marca.

Philip Kotler, um dos principais gurus do universo mercadológico, em seu livro “Marketing 3.0: As forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano”, ressalta a importância das empresas baseadas em valores que adotam maior consciência ambiental. Entre os benefícios que o autor cita estão a redução de custos, a melhor reputação e a maior motivação dos empregados.

Além dessas vantagens, pode haver o aumento na fidelidade dos consumidores. Conforme o Relatório ESG e Sustentabilidade 2022, realizado pela Opinion Box, 75% das pessoas afirmaram que têm mais chances de conquistá-las como clientes. Ainda de acordo com o relatório, 52% dos entrevistados disseram que não compram produtos de empresas que agridem o meio ambiente.

Embalagens ecológicas

Por conta da situação global do meio ambiente, muitas instituições têm projetos de conscientização, fabricando produtos com matérias primas cem por cento naturais. Um exemplo disso, são as organizações que desenvolvem caixas e outros tipos de embalagens personalizadas feitas com materiais reciclados.

Apenas no Brasil o número de compradores de produtos com impacto positivo cresceu 32% em 2022 como aponta a pesquisa Tendências de Consumo Online com Impacto Positivo. Esta crescente preferência dos consumidores por produtos que sejam sustentáveis, faz do Marketing Verde uma estratégia fundamental para o futuro de qualquer empresa.