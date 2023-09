Mercado da odontologia segue tendência de crescimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2023.

O mercado da odontologia estética vive um momento de prosperidade. Dados de um relatório global apresentados pela Research And Markets, instituição europeia de estudo e pesquisa, identificaram essa boa fase. De acordo com estatísticas, até 2023, esse segmento deve passar a ter um faturamento de cerca de US$ 89 bilhões por ano.

Esse estudo calcula o tamanho do mercado de odontologia cosmética a partir da análise de participação e tendências por produto. Isso inclui a avaliação de sistemas, equipamentos odontológicos, implantes dentários, coroas, pontes dentárias, facetas, entre outros procedimentos.

Espera-se que o nicho se expanda a um CAGR de 13,0% de 2022 a 2030. Com o aumento dos casos de problemas dentários, a crescente conscientização das pessoas em relação à manutenção da higiene dental e da estética dentária é responsável pelo crescimento do mercado.

Ainda de acordo com o estudo, a América do Norte liderou o mercado de odontologia estética em 2022 devido aos avanços tecnológicos e ao aumento de pacientes que optam por procedimentos para melhorar a estética dentária. Já para a região da Ásia-Pacífico a expectativa é de um crescimento significativo no período de previsão. Muito disso atribuído principalmente a uma grande base populacional e à renda disponível gerada nesta região

Inserido neste mercado há cerca de 33 anos, Dr. Paulo Coelho Andrade, acompanha o otimismo. O cirurgião-dentista é proprietário da clínica Implantodontia & Odontologia Estética, localizada no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

“Realmente tenho percebido um crescente movimento por procedimentos estéticos da odontologia. Cada vez mais, percebo que as pessoas têm entendido a real finalidade destes serviços e percebido que não se trata apenas de estética, mas também de qualidade de vida. Afinal, manter a qualidade da saúde bucal em dia é exemplo de bom cuidado consigo mesmo”, salienta o especialista.

Dr. Paulo ainda destaca dois fatores que são maiores motivadores pela procura dos serviços. “Claro que são muitas as causas que trazem os pacientes às clínicas, mas duas delas são maiores. A primeira é quanto à questão reparatória, partindo de pessoas que procuram reparar alguma imperfeição ou algum detalhe que incomoda. A segunda é pela autoestima mesmo”.

“O sorriso é o nosso cartão de visitas e quando temos um sorriso que nos agrada, a autoestima é outra. Eu vejo muita alegria nas pessoas quando saem da clínica após essa mudança de vida”, acrescenta o cirurgião-dentista.