Autor propõe conduta para vida mais leve, alegre e produtiva

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

O livro “12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva” (Editora Lux, 224 páginas), de autoria de Marcelo Jabur, será lançado na próxima terça-feira, 19 de setembro, na Livraria da Travessa do Shopping Villa Lobos (Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Segundo Piso – Jardim Universidade Pinheiros).

Em capítulos que abordam temas como o fracasso, o envelhecimento, os desejos e apegos, a bondade, o perdão, a presença e a morte, entre outros, Jabur procura estimular o leitor a refletir e descobrir práticas efetivas para lidar com sua própria existência de forma mais natural e inteligente.

Há mais de 25 anos, Marcelo Jabur convive com histórias de outras pessoas em busca de aprimoramento focado em carreira profissional, vida pessoal e liderança. Até chegar o momento em que foi preciso olhar para si mesmo. “Uma crise de ansiedade, no final de 2019, me levou a uma virada de chave, uma transformação que segue em curso, por meio da meditação e do esporte”, explica o autor.

O livro poderia trazer 12 lições, pilares, dicas, mas não. Ele traz 12 compromissos para o leitor. Marcelo Jabur explica que é essa conduta que procura ter em todas as atividades que exerce, como aulas, palestras, treinamentos ou mentorias. “Procuro explicar que a pessoa pode se desenvolver intelectualmente, mas se não colocar aquilo em prática, nada vai mudar. É preciso ter compromisso com a mudança pois, na medida em que se exercita o que foi aprendido, o impacto é mágico”, acrescenta.

Mas como buscar – e encontrar -, a leveza proposta pela obra dentro de um contexto tão caótico da vida moderna? Este tema é bastante explorado logo no primeiro capítulo do livro – ‘Ser gentil com o fracasso’. Marcelo Jabur diz que é preciso mudar como se enxerga os acontecimentos no cotidiano e olhá-los de maneira diferente. “Se você olha para um fracasso e apenas se lamenta, nada vai se transformar, mas se enxergar como uma possibilidade de aprendizado, este movimento pode mudar o jogo”, considera.

Jabur acrescenta que quando há mudança na escala importância dos próprios valores, é possível alterar o padrão das ações e, como consequência, colher os frutos de uma nova forma de viver”. O autor encerra o livro com uma carta aberta a seu filho João, de 18 anos, compartilhando conhecimento e inspiração na busca por uma vida mais leve, alegre e produtiva.

Marcelo Jabur lançou o livro recentemente na Livraria da Travessa no RibeirãoShopping e foi um dos autores presentes na 22ª edição da FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, onde ministrou palestra sobre a mesma temática da obra.

Sobre o autor

Marcelo Jabur soma mais de 25 mil alunos no histórico como professor. Atendeu, ao longo da carreira, mais de 250 empresas de médio e grande porte através de palestras, treinamentos, coaching e mentoria.

Autor dos livros “Escolher ou ser escolhido – Qual é a opção para sua carreira?”, “Liderança generosa – Gestão para o alto rendimento e satisfação” e “Patacoadas em liderança – Como evitar 8 armadilhas da liderança improdutiva”. É também fundador do programa “Encontro com seu futuro” (www.encontrocomseufuturo.com.br).

Serviço

Lançamento do livro “12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva”, de Marcelo Jabur

Data: 19 de setembro (terça-feira), às 19h

Local: Livraria da Travessa (Shopping Villa Lobos) – (Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Segundo Piso – Jardim Universidade Pinheiros -– São Paulo)