Com formato inédito, treinamento CAP acontece no próximo mês em Porto Alegre

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

O treinamento intitulado Corretor Alta Performance, conhecido como CAP, chega a sua 4ª edição neste ano de 2023. A capacitação, organizada pela empresa Urban Company, se trata de uma imersão em vendas, que aborda conhecimentos e técnicas para desenvolver as habilidades dos profissionais da área imobiliária. Com data marcada para os dias 7 e 8 de outubro, o evento acontece no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, e pela primeira vez será aberto ao público geral.

O treinamento imersivo com duração de dois dias, conta com mais de 24 horas de evento. Serão abordadas temáticas como vendas, persuasão, gatilhos mentais, marketing imobiliário e inteligência emocional. Os conteúdos têm como objetivo desenvolver as melhores habilidades dos corretores de imóveis, potencializando seus resultados em vendas.

As três edições anteriores deste evento foram realizadas somente para os corretores de imóveis associados à imobiliária Urban Company. Como resultado, a empresa obteve grande avanço nas vendas e, agora, decidiu abrir o evento para o público geral de profissionais da área.

Entre os diferenciais da capacitação, está o quadro de palestrantes, com a presença de personalidades do mercado imobiliário nacional. Já estão confirmados os seguintes nomes como destaque: Guilherme Pilger, um dos maiores nomes na influência digital do mercado imobiliário, com sua palestra “de 0 a 100 milhões em vendas”; e Babiton Espindola, CEO da Urban Company, que contará como saiu de uma sala com 14 corretores para uma sede com mais de 180 corretores e 300 milhões de reais em vendas anuais no período de 4 anos.

Além disso, complementando o time de palestrantes, farão parte do evento o treinador comportamental Cristovão Lucena, o videomaker imobiliário Matheus Azevedo e o estrategista digital Artur Valentim.

Segundo Babiton Espindola, CEO da Urban Company, o curso aborda conhecimentos para a vida toda, tanto no que tange o aspecto profissional, quanto pessoal. “O treinamento possui diversos conteúdos que ajudam no processo de desenvolvimento dos corretores, pois busca destravar qualquer crença limitante que possa comprometer seus resultados, além de muito conhecimento em marketing e vendas”, completa.

O CAP possui vagas limitadas e será ministrado para, aproximadamente, 300 pessoas. Mais informações estão disponíveis no site do treinamento.