Estética automotiva impulsiona indústria global de produtos para automóveis

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

A chamada “estética automotiva”, modalidade que inclui serviços de manutenção, limpeza e cuidados com veículos automotores, deve beneficiar a dinâmica da indústria global de produtos para cuidados com automóveis até 2030, segundo um estudo elaborado pela Grand View Research, empresa de pesquisa de mercado com sede na Índia e nos Estados Unidos.

De acordo com o balanço, o mercado global de produtos para cuidados com automóveis foi avaliado em US$ 10,2 bilhões (R$ 50,21 bilhões) em 2021. A análise também indica que o mercado mundial de produtos para cuidados com os veículos deverá se expandir a uma CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta, em português) de 3,6%, de 2022 a 2030.

Espera-se que o segmento seja impulsionado pelo crescimento da indústria automotiva em todo o planeta. A pesquisa também aponta que a indústria deve crescer ainda mais devido ao aumento do rendimento disponível nos países em desenvolvimento, ao lado de fatores como a maior atenção dos consumidores para com a necessidade de cuidado e manutenção de seus veículos.

Roberto Saretta, fundador da Kiip – franquia de lava rápido para veículos premium, sem uso de água -, destaca que dentro do mercado de estética automotiva, ganha destaque o segmento de lavagens de carros de alto padrão. “O mercado de luxo é carente deste tipo de serviço [lavagem]. Os consumidores, muitas vezes, recorrem a especialistas que cobram até cinco vezes o valor de mercado, ou acabam realizando os serviços em locais não especializados”.

De acordo com Saretta, a Kiip foi criada justamente para atender ao público de alto poder aquisitivo que, por vezes, tem receio com a lavagem a seco. “Daí, foi criada a Kiip e, que une as duas lavagens, de acordo com a escolha do cliente”, afirma.

Saturação do mercado traz boom de “especialistas”

“Muitas pessoas que estavam buscando uma renda investiram em criar suas próprias ‘garagens em casa’. Porém, isso acabou ocasionando um segundo problema, como o excesso de lojas e a queda dos preços e qualidade”, explica. Saretta também destaca que diversas pessoas com cursos on-line acabaram entrando para o mercado, o que ocasionou um cuidado necessário maior por parte dos clientes que, muitas vezes, tiveram seus carros danificados.

Na visão do profissional, o mercado de estética automotiva cresceu exponencialmente nos últimos anos, impulsionando não apenas setores de produtos para os veículos, mas também passando de algumas dezenas de especialistas para milhares, o que torna preciso uma análise cautelosa na escolha da empresa para prestação de serviços.

Para mais informações, basta acessar: https://www.kiip.com.br/