Fismatek lança tecnologia endolaser para rejuvenescimento

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

O rosto apresenta a primeira impressão e qualquer mudança pode impactar diretamente na autoestima. Atualmente, de acordo com o último relatório global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos não cirúrgicos de rejuvenescimento facial.

Com isso, a busca por procedimentos seguros e minimamente invasivos impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor. A Fismatek, empresa especializada em tecnologias eletromédicas de alta performance para as áreas de fisioterapia, estética e medicina estética, traz ao mercado nacional uma tecnologia israelense de endolaser para rejuvenescimento, o NeoLaser, já registrado no Brasil pela Anvisa.

De acordo com o empresário e CEO da marca, Robson Viana, o que antes eram procedimentos exclusivos para médicos, por serem cirúrgicos, agora também podem ser feitos por esteticistas certificados, graças ao avanço da tecnologia estética não invasiva.

Vanessa Stapani, responsável pelo Departamento Científico da Fismatek, explica sobre o funcionamento do NeoLaser: “É uma nova tecnologia de endolaser ambulatorial, minimamente invasiva, capaz de promover a retração e a redução da flacidez cutânea, por conta da ativação da neocolagênese e das funções metabólicas da matriz extracelular”.

A especialista menciona ainda que, entre as funcionalidades propostas pelo uso do equipamento, alguns dos procedimentos possíveis com a nova tecnologia são: remodelação das camadas profundas e superficiais da pele, tonificação tecidual imediata e de médio a longo prazo da área tratada, melhora da textura da pele, estimulação da produção de colágeno e redução do excesso de gordura.

Para mais informações sobre o neoLaser da Fismatek, basta acessar: https://www.fismatek.com.br/estetica/