Ingrid Thurm ministra em São Paulo curso de fermentação natural

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

Ingrid Thurm, proprietária da Pão com Sabor ministra curso sobre fermentação natural (levain), dias 23 e 24 de setembro na Doppioclick em São Paulo, espaço fotográfico de gastronomia, produtos e eventos. A mestre padeira ensinará técnicas de preparo do levain, cuidados com o fermento natural; processo de fermentação de massas e ponto de forno.

O curso com um dia e meio de duração permite que os alunos façam uma receita do princípio ao fim. No sábado é dia de sovar, dobrar e fermentar e no domingo assar. Cada aluno levará para casa o primeiro desenvolvimento e durante todo o curso haverá degustação de pães com preparos diferentes saídos da mesma massa madre.

Ingrid reside em Brasília, onde se graduou em Geografia e foi docente na área por longo período. Porém, a culinária sempre esteve entre os hobbies praticados por ela. Em 2019, decidiu explorar uma nova atividade profissional, e frequentou um curso presencial abrangente sobre fermentação natural. “Há espaço no mercado para quem busca uma alimentação focada no bem-estar, bem como para quem busca comodidade em suas escolhas alimentares”, relata Thurm.

A fermentação natural é uma prática usada há séculos por padeiros em todo o mundo. Envolve o aproveitamento de leveduras selvagens e bactérias naturais presentes na farinha e no meio ambiente para levedar a massa de pão lentamente durante um período prolongado, substituto do fermento comercial.

Valéria Goulart, médica nutróloga, explica que tal processo aumenta a biodisponibilidade – desbloqueando minerais essenciais como ferro, zinco, magnésio – ao neutralizar o ácido fítico encontrado nos grãos. Este processo também contribui para um índice glicêmico mais baixo, tornando-o uma opção mais adequada para indivíduos com níveis elevados de açúcar no sangue.

Serviço:

Curso de Fermentação Natural Levain.

Mestre Padeira: Ingrid Thurm

Onde: Doppioclick, Rua Oscar Freire, 2616 São Paulo – SP

Data: 23 e 24 de setembro

Horários:

Sábado: Das 13:00h às 18:30h

Domingo: Das 10:00h às 12:00h.

Inscrições: 61 9100-4955