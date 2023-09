Perficient demonstra experiência em migração para nuvem no Oracle CloudWorld

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e maiores marcas do mundo, anunciou hoje que irá apresentar sua experiência em migração para Oracle Cloud durante duas sessões de sucesso de clientes no Oracle CloudWorld, que irão ocorrer de 18 a 21 de setembro em Las Vegas.

As empresas com plataformas de negócios locais díspares correm o risco de estagnar seu potencial de crescimento. Os especialistas em Oracle Cloud da Perficient transformam os negócios dos clientes com aplicativos baseados em nuvem que criam conexões entre processos e pessoas, melhoram a capacidade operacional e atingem metas de crescimento.

“A Oracle Cloud é uma plataforma operacional essencial para garantir resultados e continuidade de negócios bem-sucedidos”, disse Joseph Klewicki, diretor geral de prática Oracle na Perficient. “A Perficient está ajudando nossos clientes a agilizar o processo de mudança para a nuvem, ao se integrar a sistemas legados para transformar todas as facetas comerciais e proporcionar retorno mais rápido. Estamos empolgados em compartilhar nossa experiência e mostrar o poder da Oracle Cloud no CloudWorld 2023.”

Ouça como a Perficient está ajudando os clientes a migrar para a nuvem

A Perficient fará duas apresentações de histórias de sucesso de clientes do Oracle Cloud no Oracle CloudWorld discutindo como migrar com rapidez e maximizar os benefícios da plataforma:

Agilizando Processos de Aquisição com Oracle Cloud: Uma empresa de serviços de gestão de informações que opera em mais de 70 países buscava melhorar suas plataformas de Enterprise Resource Planning (ERP). Queria também reforçar seus padrões internacionais de processos empresariais e eficiências operacionais em finanças, contabilidade, aquisições e gestão da cadeia de fornecimento. Durante esta apresentação, representantes da Oracle, da Perficient e do cliente irão discutir como desativaram mais de 20 plataformas díspares e consolidaram operações em uma única instância mundial do Oracle Cloud ERP, resultando em melhores eficiências operacionais internacionais e padrões de processo.

Como migrarànuvem para planejamento, consolidação, dados mestre e impostos: A Perficient também irá discutir como ajudou uma grande empresa multinacional de gestão de talentos a migrar plataformas legadas de Enterprise Performance Management (EPM) locais para o Oracle Cloud EPM. Durante esta sessão, a Perficient irá apresentar como a empresa abordou a migração de múltiplos aplicativos, os recursos utilizados, as lições aprendidas, as equipes multifuncionais envolvidas e como deram suporte às operações em curso durante a migração.

Encontre-se com os especialistas em Oracle da Perficient no Oracle CloudWorld

Especialistas no assunto Oracle da Perficient estarão no estandenº 128 no CloudWorld Hub prontos para debater como a Perficient pode impulsionar transformações digitais de ponta a ponta com soluções Oracle ERP, Supply Chain Management (SCM), Human Capital Management (HCM), EPM e Business Intelligence (BI) e Analytics.

A Perficient tem duas décadas de experiência na implantação bem-sucedida de mais de 3.000 implementações de clientes com uso da tecnologia Oracle. Com 15 especializações de Oracle, serviços gerenciados e ativos IP integrados, a Perficient forneceu a estratégia e a implementação para soluções locais, em nuvem e híbridas a fim de satisfazer as necessidades exclusivas das empresas.

Para mais informação sobre a experiência em Oracle da Perficient, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a exceder as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégias, criatividade e capacidades tecnológicas incomparáveis, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a terem sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicadoàimprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título “Fatores de Risco” em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230914142238/pt/

Contato:

Connor Stieferman, Gerente de Comunicações

314-529-3595

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE