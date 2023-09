A Tecnotree alcança o próximo marco com o selo Diamond: liderando o caminho na Conformidade de APIs Abertas do TM Forum com 59 APIs certificadas

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

A Tecnotree, líder global em plataformas digitais e serviços para tecnologias de IA, 5G e nativas da nuvem, recebeu o selo Diamond pela Conformidade de APIs Abertas do TM Forum (TM Forum Open API Conformance). A certificação demonstra que a empresa está em conformidade com um total de 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, avançando do selo Platinum para o Diamond . Essa conquista histórica coloca a Tecnotree agora no topo em termos do número total de APIs certificadas entre todos os membros.

O TM Forum é uma aliança global de empresas de telecomunicações e tecnologia que lideram o setor na definição dos blocos de construção para novos modelos operacionais, parcerias impactantes e plataformas de software avançadas. Sua comunidade de Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) e empresas fornecedoras oferece uma plataforma para os inovadores do setor compartilharem inovações revolucionárias, desenvolvimentos de mercado, lançamentos de produtos e jornadas de transformação de negócios.

A certificação Open API Conformance reconhece a implementação bem-sucedida de APIs abertas em produtos comerciais e implantações no mundo real e demonstra o compromisso com a arquitetura digital aberta e os padrões do setor.

O foco da Tecnotree é criar uma transformação digital nos negócios e atender às crescentes expectativas do setor global de comunicações por meio de inovação e agilidade. As APIs abertas do TM Forum possibilitam um ecossistema digital aberto, fornecendo funcionalidade crítica de gerenciamento para serviços digitais, reduzindo o tempo de colocação no mercado e melhorando a relação custo-benefício. A principal pilha digital da Tecnotree, alimentada por APIs abertas certificadas pelo TM Forum, permitirá uma integração rápida e flexível. Elas permitirão que a Tecnotree realize a jornada de digitalização para CSPs e seus parceiros, oferecendo uma ampla gama de oportunidades de crescimento de receita.

“Parabenizamos a Tecnotree pela conquista do prestigioso selo Diamond pela Conformidade de APIs Abertas do TM Forum e estamos ansiosos para comemorar seu sucesso. As APIs abertas do TM Forum são extensíveis por design e minimizam a necessidade de integração especializada. Com 55 APIs abertas certificadas, a Tecnotree demonstra o poder da arquitetura digital aberta e da colaboração. Esse reconhecimento é um testemunho de suas conquistas em inovação, elevando a experiência do usuário e gerando melhorias comerciais significativas para seus clientes”, disse George Glass, diretor de tecnologia do TM Forum

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, comentou: “Estamos felizes por alcançar este marco significativo e receber o Selo Diamond pela Conformidade de APIs Abertas do TM Forum. Ser a principal líder do setor na certificação de APIs abertas do TM Forum desempenhou um papel fundamental na transformação do portfólio de produtos da Tecnotree. Com a ajuda desta certificação, estamos comprometidos em criar um ecossistema digital aberto para nossos clientes, ajudando a impulsionar a transformação digital ao enfrentar os desafios de negócios e técnicos dos CSPs modernos..”

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma fornecedora de Sistema de Suporte a Negócios (BSS) digital pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é certificada como Diamond pelos padrões de API aberta do TM Forum, e nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece mercado digital Fintech e B2B2X multiexperiência para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Para obter mais informações, acesse www.tecnotree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

