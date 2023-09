Avaya demonstrará recursos transformadores de IA em operações e experiências na GITEX Global 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

A Avaya, líder global em soluções de experiência do cliente, anunciou hoje sua participação na edição de 2023 da GITEX Global, onde a empresa ilustrará como as organizações podem escolher sua própria jornada para fornecer experiências de cliente alimentadas por IA.

A presença significativa da Avaya na GITEX Global mostrará uma variedade de casos de uso específicos para cada setor que destacam o poder da inteligência artificial (IA) na entrega de experiências excepcionais ao longo da jornada do cliente.

Ao longo da semana do evento, a Avaya demonstrará soluções que aproveitam a IA para reimaginar a forma como as experiências dos clientes e funcionários são entregues. As soluções expostas também mostrarão como as organizações podem traçar seu próprio caminho para fornecer essas experiências aprimoradas por IA sem interromper as operações existentes.

“Nenhuma expressão captura melhor o atual zeitgeist dos negócios do que ‘inteligência artificial’. Os recursos que estão sendo fornecidos pela IA estão sobrecarregando a capacidade das organizações de inovar com suas experiências de cliente. Como estamos demonstrando na GITEX, a Avaya apoia os seus clientes globais enquanto eles buscam trazer essas inovações, em grande escala, para os seus contact centers”, disse Nidal Abou-Ltaif, vice-presidente-sênior – diretor-global de Vendas da Avaya e presidente da Avaya International. “À medida que nossos clientes globais buscam tecnologias de IA generativas, eles procuram um parceiro confiável para reunir tudo isso sem interromper as operações existentes. A Avaya desempenha tal papel, tanto como a empresa incumbente do contact center quanto como concorrente.”

Na GITEX Global 2023, a Avaya demonstrará como organizações – tanto públicas quanto privadas – podem capacitar suas equipes com ferramentas avançadas de IA para melhor atender aos clientes, além de capacitar os clientes a criar suas próprias jornadas preferidas em vários pontos de contato. As soluções, demonstradas por meio de cenários do mundo real, também revelarão como os investimentos existentes podem ser expandidos com novas capacidades para oferecer uma experiência ainda melhor.

Os casos de uso que a Avaya demonstrará em seu estande na GITEX incluem:

O futuro da experiência, alimentada pela IA generativa:



Equiparando a criação de experiências a uma forma de arte e espelhando os efeitos disruptivos da IA generativa nas disciplinas criativas, a Avaya demonstrará como a IA generativa pode estar no centro da transformação da experiência do cliente, tocando em tudo, da experiência do agenteàsatisfação do cliente e as operações.



IA híbrida:



Permitindo que as organizações construam em cima do que já têm, as soluções de IA híbrida que estão sendo demonstradas pela Avaya na GITEX usam uma combinação de chatbots tradicionais e ferramentas de IA generativa. Essas soluções destacam a transferência contínua entre os bots, e depois para o agente, como também a forma como as “alucinações” da IA generativa podem ser contidas, colocando-as nas áreas de segurança das árvores de decisão dos bots existentes.



Experiências de funcionários de próxima geração alimentadas por IA:



Indo além do gerenciamento do conhecimento, a Avaya demonstrará como ferramentas avançadas de IA podem ajudar a monitorar e auxiliar o bem-estar dos agentes, garantindo que eles permaneçam na melhor forma possível para atender às expectativas dos clientes. A Avaya também destacará como a IA pode ajudar os gerentes de contact center a criar facilmente fluxos de trabalho personalizados, como também a produzir análises avançadas rapidamente, permitindo que toda a organização forneça CX excepcional, independentemente das mudanças nas preferências do cliente.

A Avaya receberá diversos parceiros de tecnologia globais e clientes na GITEX, destacando a amplitude e profundidade de seu ecossistema para elevar as experiências dos funcionários e clientes com a IA. A presença da Avaya na GITEX Global é em parceria com a Alcatel-Lucent Enterprise, a Imperium Software Technologies, a Sestek, entre outras.

Visite a Avaya e seu estande no Zabeel Hall, no Dubai World Trade Centre entre 16 e 20 de outubro de 2023.

