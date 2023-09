Brasil lidera consumo de alimentos ‘plant-based’ na AL

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

Dietas e produtos à base de vegetais ganham espaço na vida dos brasileiros. Segundo dados da Bloomberg Intelligence, o país é o maior consumidor de alimentos plant-based da América Latina, seguido pelo México, Chile e Argentina, que contam com 20%, 14% e 12% de vegetarianos em sua população, respectivamente.

Alimentos à base de plantas, também conhecidos como alimentos plant-based, são aqueles que são principalmente derivados de plantas, em oposição aos alimentos de origem animal. Essa dieta é centrada em alimentos como frutas, legumes, grãos inteiros, nozes, sementes e leguminosas (como feijões, lentilhas e ervilhas), enquanto exclui ou limita alimentos de origem animal, como carne, laticínios e ovos.

“A população brasileira está cada vez mais consciente dos impactos positivos que uma dieta baseada em vegetais pode ter na saúde individual e no meio ambiente. Essa pesquisa reflete a receptividade e a abertura dos consumidores brasileiros para explorar alternativas aos produtos de origem animal”, acredita Filipe Falcão, sócio da Franquia Sucão, especializada em comida saudável.

Expansão global

Para Falcão, o mercado de produtos plant-based no Brasil e no mundo tem se expandido consideravelmente nos últimos anos. Ele pontua que as pessoas estão buscando cada vez mais opções alimentares que se alinhem aos seus valores pessoais, como saúde, ética animal e sustentabilidade.

A pesquisa da Bloomberg Intelligence indicou também que o mercado mundial de produtos plant-based deve crescer de US$ 29,4 bilhões em 2020 para US$ 162 bilhões (aproximadamente R$ 847,9 bilhões) em 2030, o que corresponde a 7,7% do mercado mundial de proteínas.

“A curto prazo, podemos esperar um aumento contínuo na variedade de produtos plant-based disponíveis no mercado brasileiro, com a indústria alimentícia se esforçando para oferecer opções cada vez mais saborosas e acessíveis”, afirma Falcão.

Para o sócio da Sucão, a tendência a médio prazo é que a conscientização sobre os benefícios dos produtos plant-based continue a crescer, levando a um aumento na demanda.

“O futuro dos produtos plant-based parece promissor, tanto para a saúde das pessoas quanto para a saúde do planeta. Estamos testemunhando uma transformação na forma como as pessoas encaram suas escolhas alimentares, e isso está contribuindo positivamente para um mundo mais sustentável e saudável”, finaliza.

Para mais informações sobre a Franquia Sucão, basta acessar: http://www.sucao.com.br/franquia-de-alimentacao-saudavel