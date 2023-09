HCLTech lança Subsídio para Ação Climática nas Américas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, lançou hoje o programa ‘HCLTech Grant in the Americas’. O programa irá oferecer subsídios a organizações não governamentais (ONGs) que combatem as mudanças climáticas e restauram ecossistemas e biodiversidade nas Américas.

O programa HCLTech Grant tem dado suporte a organizações não governamentais (ONG) com sede na Índia durante os últimos oito anos e agora está sendo lançado nas Américas para capacitar ONGs e expandir ainda mais sua inovação de base na ação climática.

A HCLTech destinou US$ 5 milhões em cinco anos para o programa. Todos os anos, três ONG com projetos inovadores e sustentáveis serão selecionadas através de um rigoroso processo de seleção para receber subvenções totalizando 1 milhão de dólares. Uma ONG irá receber US$ 500 mil, enquanto outras duas irão receber US$ 250 mil cada.

“Estamos profundamente comprometidos com nossas metas de sustentabilidade e acreditamos que é necessário um esforço coletivo para combater o desafio das mudanças climáticas. Por meio deste programa, visamos acelerar a inovação em projetos climáticos e construir um planeta sustentável. Nossa ambição é identificar organizações que estão realmente causando impacto nas bases e ajudar as mesmas a expandir seus projetos exclusivos”, disse o Dr. Nidhi Pundhir, Vice-Presidente de CSR Global da HCLTech.

ONGs elegíveis dos seguintes 10 países são convidadas a se candidatar para esta edição do subsídio: EUA, Canadá, México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Panamá, Peru, Argentina e Colômbia. A HCLTech irá receber uma série de mesas redondas virtuais regionais para aumentar a conscientização sobre o programa entre as ONGs e orientá-las através do processo de inscrição. A HCLTech estabeleceu uma abordagem confiável e uma aliança estratégica com uma empresa líder mundial de consultoria para triagem e seleção de beneficiários. Esta cooperação garante uma estrutura de consultoria técnica imparcial e detalhada que abrange todas as etapas do processo de seleção, desde a triagem meticulosa dos candidatos, passando pelas nomeações do comitê de seleção, até a designação final dos beneficiários.

A HCLTech tem um foco intenso na sustentabilidade. A empresa está comprometida em obter zero emissões líquidas até 2040 e reduzir as emissões de âmbito 1 e 2 em 50% até 2030. Desde o ano de base do exercício financeiro de 2020, a empresa reduziu emissões per capita de âmbito 1 e 2 em 22%. É a primeira empresa de serviços de TI com sede na Índia a aderiràWater Resilience Coalition e endossar o CEO Water Mandate. Diversas agências mundiais, incluindo MSCI, S&P e Sustainalytics, reconheceram suas conquistas em sustentabilidade.

A HCLFoundation cumpre a agenda de responsabilidade social corporativa (RSC) da HCLTech na Índia, que impactou mais de 5,5 milhões de vidas, poupou 57,9 bilhões de litros de água e reflorestou mais de 66.000 acres de terra com 1,45 milhão de mudas mediante um investimento acumulado de US$ 150 milhões durante uma década. Sua iniciativa HCLTech Grant tem respaldado ONGs com sede na Índia desde 2016 em projetos nos temas de ambiente, saúde e educação, bem como investido quase 16 milhões de dólares em projetos para ajudar marginalizados, isolados, desatendidos ou aqueles que vivem em comunidades rurais subdesenvolvidas. A HCLTech Grant foi reconhecida como um dos maiores programas de subsídios da Índia, ao impactar mais de 27.000 aldeias em 22 estados, beneficiar mais de 5 milhões de pessoas e apoiar o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

A nível mundial, a HCLTech cooperou com algumas das organizações sem fins lucrativos mais conhecidas para ajudar a dimensionar seu impacto, incluindo a Feeding America, a Federação Europeia de Bancos Alimentares, a Girl Up, a One Tree Planted, a Plataforma de Inovação UpLink do Fórum Econômico Mundial, e muitos outras.

Para mais informação sobre o Subsídio de Ação Climática da HCLTech para as Américas, acesse o seguinte site: https://americas-grant.hcltech.com/

