HIS 2023 apresenta tecnologias no ecossistema da saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

As mudanças aceleradas que a tecnologia trouxe para as finanças, relações pessoais e entretenimento também já estão incorporadas à saúde. Durante o Healthcare Innovation Show (HIS) 2023, entre 20 e 21 de setembro no São Paulo Expo, na capital paulista, cases reais de transformações tecnológicas e a necessidade de comunicação, colaboração e integração no setor serão exibidos e discutidos por especialistas do setor.

O encontro terá uma área de exposição onde healthtechs trazem novidades em telemedicina e soluções como coleta de material remotamente para exames, o que proporciona novas oportunidades de negócios e acesso à saúde em localidades distantes. Uma das soluções auxilia o diagnóstico à distância conectando profissionais de saúde a pacientes em comunidades isoladas. Sem a necessidade da presença do médico, um dispositivo permite a realização de exames físicos de forma remota e os resultados são enviados ao profissional de saúde.

Outro caso é a jornada digital do paciente para facilitar, ajustar e aprimorar o relacionamento dele com hospitais, clínicas ou laboratórios por meio de automação na marcação e confirmação de consultas. Uma das soluções de telemedicina apresenta a plataforma de saúde digital para pronto-atendimento virtual, que é direcionada aos provedores de saúde.

“Acreditamos no poder transformador das plataformas, capazes de agregar informações, serviços, além de contribuir na jornada do paciente, gerar dados mais precisos e possibilitar um uso mais inteligente dos recursos. A ideia do HIS é conectar a comunidade de inovação em saúde, trazer o que pode ser aprimorado, substituído e viabilizado, utilizando a tecnologia como meio para viabilizar transformações significativas”, afirma Eduardo Barros, diretor de Negócios da divisão de Healthcare da Informa Markets.

Um dos estandes mostra o primeiro dispositivo para a coleta de sangue capilar da América Latina, capaz de processar até sete marcadores e isolar o plasma das demais propriedades do sangue. No evento será demonstrado o quanto o meio alternativo de coleta de sangue altera a rotina da indústria de exames laboratoriais. Entre diversas vantagens, a coleta de sangue capilar (quatro gotas de sangue extraídas de um dos dedos da mão) pode ser realizada em casa, na empresa, nas unidades de saúde ou em regiões remotas. Além disso, a amostra não apresenta risco de contaminação, o que viabiliza a logística simplificada como pelos correios, por exemplo. Também não necessita de refrigeração para armazenar a amostra, se mantendo estável por até 12 dias após a coleta.

A inteligência artificial está presente em várias propostas para o setor saúde. Por exemplo, é possível triar pacientes mais críticos por meio da identificação de patologias em imagens e laudos de exames radiológicos segundos após a conclusão do exame. Com isso, pode-se reduzir o tempo de atendimento dos pacientes no PA e solicitações desnecessárias de demais exames. Tudo isso sem alterar os protocolos dos exames de imagem. Outra solução utiliza Inteligência Artificial (NLP) em dados clínicos não estruturados, transformando os dados analisados em informações relevantes para criar uma linha do tempo dos pacientes monitorados. Com essa descoberta antecipada, torna-se possível dar início aos cuidados preventivos de forma imediata.

Limpeza sob demanda é outro, com uma abordagem para a higiene de banheiros com aplicação de soluções de Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Os recursos de limpeza são otimizados, direcionando-os apenas quando necessário, o que resulta significativa economia de tempo, esforço e redução de custo. Além disso, a precisão do rastreamento também garante um ambiente limpo e confortável para o público.

A jornada de transformação digital e de segurança cibernética das instituições da saúde no atendimento aos pacientes pode se tornar mais simples com sistemas de gestão. Com isso, as instituições se adequam aos requisitos técnicos e regulatórios de certificações como ONA (Organização Nacional de Acreditação), HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) e ISO 27001 (norma internacional de gestão da segurança da informação).

Debates e conteúdo

Cinco palcos vão reunir especialistas para debates — CEO Summit, CIO Summit, Inovando o Cuidado, Comunidade Tech, Demonstração de Soluções. No palco CEO Summit, líderes do setor se encontrarão para abordar temas como gestão e estratégia como regulação, saúde digital, ESG, questões relacionais dentro das empresas e com os pares, integração de dados e o que compõe o valor das empresas de saúde.

O palco Comunidade Tech leva o debate para a saúde disruptiva e soluções para um desenvolvimento sustentável do setor. Outra atração do HIS será o palco Demonstração de Soluções, apoiado por 180 empresas de tecnologia. Nesse espaço, os visitantes poderão conhecer de uma forma direta e rápida as ideias baseadas nas novas tecnologias para o aperfeiçoamento do trabalho das empresas que integram o ecossistema da saúde. As soluções serão agrupadas em 9 categorias: Segurança e privacidade de dados; Telessaúde; Plataformas de inteligência hospitalar; Dispositivos médicos e equipamentos; Produtos e serviços em saúde digital; Análise de dados e inteligência artificial; Infraestrutura digital; Interoperabilidade e Consultoria de serviços.

Entre os keynote speakers estão expoentes como Tiago Matos e Sílvio Meira. Matos é cofundador da Aerolito e membro do corpo docente da Singularity University (EUA); e é coautor da versão brasileira da coletânea ‘Letter to My Younger Self’ junto com cartas de Paul McCartney, Ariana Huffington, do Chef Jamie Oliver, do astronauta Buzz Aldrin e outros 80 nomes internacionais.

Sílvio Meira é fundador e cientista-chefe da TDS Company, professor extraordinário da Cesar School e professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Faz parte de comitês consultivos e de inovação de várias companhias, trabalhando com transformação digital, estratégia, engenharia de software, inovação, novos negócios e educação.

Para conferir a programação completa, basta clicar aqui

AGENDA

HIS 2023

Quando: 20 e 21 de setembro

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 Km – Vila Água Funda, São Paulo