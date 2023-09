Hospital Itaci promove ações para conscientização do câncer infantojuvenil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

Setembro dourado é o mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil e há oito anos, o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil participa deste movimento, idealizado pela Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC).

O câncer infantojuvenil é uma enfermidade que representa a principal causa de morte (8% do total) entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil. Essa é a justificativa para incentivar o rastreamento da doença, que se diagnosticada precocemente e tratada em centros especializados, possui uma chance de cura de 85%. Por isso, para chamar a atenção da população, o Itaci promove diversas ações abertas ao público.

Metrô de São Paulo

No dia 25 de setembro, das 9h às 12h, o mascote Nino, acompanhado de voluntários do Criarte, estará na estação Sacomã (Linha 2–Verde), para fazer fotos e disseminar informações sobre a doença, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

Na mesma estação, das 9h às 15h, haverá um espaço para corte de cabelos. “Trata-se de uma parceria com a Associação Rapunzel Solidária, uma organização sem fins lucrativos, que confecciona perucas, sem custo, e doa aos pacientes do Itaci, quando é solicitado”, comenta Suzana Dalessio, coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Criança-Itaci.

Minuto Saúde no Instagram

Ao longo do mês de setembro, no Instagram do Itaci, serão postados vídeos curtos, denominados Minuto Saúde. Eles foram gravados pela oncopediatra do Hospital, Carol Vince, e abordarão temas como a diferença entre o câncer infantojuvenil e o adulto; os principais sinais e sintomas; os tipos mais comuns da doença; e a importância do diagnóstico precoce de maneira acessível.

“Essa ação é uma forma de despertar para a importância do diagnóstico precoce. Os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com os de outras doenças próprias da infância, por isso, é preciso estar atento à criança e ao adolescente. A identificação de alterações que podem se relacionar ao câncer pediátrico pode ser feita por pais e cuidadores ou por profissionais da saúde,” reforça Carolina Vince.

Live no Instagram

No dia 21 de setembro, a partir das 18h, o perfil do Itaci promoverá uma live com o oncopediatra e diretor clínico do hospital, Vicente Odone, e com a oncopediatra Carolina Vince, abordando também a importância do diagnóstico precoce, os desafios e as oportunidades para a redução da taxa de abandono ao tratamento; assim como a relevância do tratamento em centros de excelência, como o Itaci.

Sobre o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Itaci é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e oferece tratamento a crianças e adolescentes, portadores de câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou em seu ambulatório, em 2022, mais de 15 mil consultas médicas, mais de 12 mil consultas multiprofissionais, cerca de 5 mil sessões de quimioterapia e 50 transplantes, entre eles, autólogo, alogênico aparentado e alogênico não aparentado. Entre as especialidades atendidas, leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).