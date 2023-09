Médico brasileiro desenvolve metodologia para emagrecimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2023.

O excesso de peso representa um perigo para pessoas do Brasil e do mundo, elevando o risco de diversas doenças cardiovasculares, hipertensão e problemas articulares como diabetes. O alerta é do médico Dr. Daniel Buchweitz, diretor e fundador da Clínica Nutra, empresa que atua com gerenciamento de peso.

Buchweitz chama a atenção para o fato de que há aproximadamente 2 bilhões de pessoas com obesidade ou sobrepeso no mundo, conforme dados da OMS (Organização Mundial de Saúde).

Além disso, segundo o médico, a obesidade aumenta o risco para a incidência de alguns tipos de câncer e pode abalar a autoestima, a mobilidade e, de forma geral, a qualidade de vida. Ele conta que, atento a este fator, criou a metodologia desenvolvida pela Clínica Nutra, empresa que tem como principal objetivo contribuir para o emagrecimento focado em saúde.

Segundo Buchweitz, a metodologia inclui o pedido e análise de exames minuciosos e conta com a abordagem de uma equipe multiprofissional (medicina, nutrição e enfermagem). “Nos últimos 12 anos temos aproximadamente 10 mil pacientes tratados embasados nessa visão”, reporta.

A metodologia que a Nutra utiliza foi desenvolvida pelo fundador da clínica após uma compilação de mais de vinte anos de pesquisa sobre emagrecimento. “Nessa pesquisa, foi constatado que, dentre as diversas abordagens On-Label ou Off-Label das diretrizes vigentes à época, em nenhuma se aplicava o conceito de preparar o paciente para o emagrecimento acontecer”.

De acordo com Buchweitz, a metodologia se baseia no pilar: “ter saúde para emagrecer”. Dessa forma, o paciente é preparado e tem seus marcadores de metabolismo otimizados antes, durante e depois do processo de emagrecimento. “Isso além de gerar uma perda confortável e animadora para o paciente, gera uma manutenção do peso perdido no longo prazo”, afirma.

Obesidade avança no Brasil e no mundo

Segundo uma estimativa divulgada pela Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica), 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo devem viver acima do peso em 2025. De acordo com a projeção, 700 milhões de pessoas estarão com obesidade nos próximos dois anos.

Ainda segundo a entidade, hoje, 55,4% da população brasileira vive com excesso de peso, com IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou maior do que 25. Destes, 57,1% são homens e 53,9% são mulheres. Já a obesidade afeta 19,8% da população, que convive com um IMC igual ou maior do que 30, entre homens (18,7%) e mulheres (20,7%).

Além disso, cerca de 12,9% das crianças do país entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, conforme projeções do Ministério da Saúde e da Opas (Organização Panamericana da Saúde), também divulgado pela Abeso.

“No Brasil 60% da população está acima do peso – em média, cerca de 3 a cada 5 pessoas, e foi diante desse cenário tão alarmante, que se fez necessário a criação de metodologias que realmente funcionem para a população”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://nutraemagrecimento.com.br/