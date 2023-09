AVEVA anuncia dois novos diretores não executivos para seu Conselho de Administração

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de setembro de 2023.

AVEVA, líder mundial em software industrial, anunciou hoje a nomeação de dois novos diretores não executivos para seu Conselho de Administração. As indicações ocorrem no momento em que a empresa reforça ainda mais seu foco na transição para o software como serviço (SaaS) e se expande em mercados importantes, como Estados Unidos e China.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230919761259/pt/

Dr. Yanbing Li, Ph. D (Photo: Business Wire)

Yanbing Li é uma líder mundial em negócios e tecnologia com ampla experiência na criação de produtos líderes de mercado e negócios de hipercrescimento de mais de US$ 1 bilhão. Profundamente enraizada em tecnologia e engenharia, ela comandou operações comerciais internacionais de grande escala. Li possui experiência em comércio na nuvem e software empresarial, além do mercado digital de SaaS em evolução.

Carl Bass é ex-presidente e CEO da empresa de software de design industrial Autodesk. Ele foi responsável pela expansão da Autodesk mais além de suas principais ofertas de software, por meio de aquisições e desenvolvimento de novos produtos, comandando a transição do design baseado em modelos 2D para 3D. Bass é cofundador da Flying Moose, da Ithaca Software e da buzzsaw.

Caspar Herzberg, CEO da AVEVA, disse: “Estamos muito satisfeitos com a chegada de Yanbing Li e Carl Bass ao Conselho de Administração. É um ponto crucial na nossa evolução comercial e de software, e a experiência e visão de ambos serão vitais durante o planejamento da nossa estratégia. Estou ansioso para trabalhar com elesàmedida que continuamos sendo pioneiros em softwares que permitemàindústria estar na vanguarda da inovação digital”.

O presidente da AVEVA, Peter Herweck, acrescentou: “A inclusão de Yanbing Li e Carl Bass no Conselho de Administração da AVEVA é um passo importanteàmedida que aceleramos a estratégia SaaS e nos aprofundamos em mercados de alto crescimento. Juntamente com nosso sólido conhecimento e experiência no Conselho, eles trazem conhecimento em software de design e engenharia, e experiência de operação em mercados internacionais, principalmente na Ásia. Estou ansioso para colaborar com ambos para tornar realidade a próxima década de crescimento da AVEVA”.

O foco estratégico da AVEVA é ser a fornecedora número um de SaaS de inteligência industrial. A empresa está atualmente evoluindo para um modelo de negócios baseado em assinaturas.

Desde sua fundação, a AVEVA passou de uma desenvolvedora de software de design de nicho a uma empresa líder mundial de software industrial. Hoje em dia, o software da AVEVA impulsiona a eficiência e reduz custos para mais de 20 mil clientes no mundo todo, incluindo o fornecimento de um Digital Twin de ponta a ponta que abrange o ciclo de vida dos ativos, desde a engenharia até as operações e manutenção em diversos setores a nível mundial.

-ends-

Sobre a AVEVA

A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A segura plataforma industrial na nuvem e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencialàvida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919761259/pt/

Contato:

[email protected]



07920086154

Fonte: BUSINESS WIRE