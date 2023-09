Consumidoras buscam tecnologia e formulação mais sofisticada

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de setembro de 2023.

O mercado de beleza com foco em cabelos trabalha com pesquisas para ditar tendências de Beauty, seja para novas fórmulas ou para inserção de novos produtos. Neste contexto, shampoos e condicionadores ainda retém a atenção de grande parte das consumidoras, onde cerca de 90% dizem serem fundamentais para os cuidados com os cabelos, de acordo com pesquisa exclusiva da Flora com a Opinion Box.

Feita com mais de 500 mulheres, com idade entre 25 e mais de 60 anos, de todas as regiões do Brasil, a pesquisa da Flora, dona de marcas como Neutrox, OX Cosméticos e Kolene, apontou que 65% das consumidoras utilizam máscaras de tratamento para manutenção dos fios no dia a dia. Produtos com ácido hialurônico (46%) e colágeno (31%), que geralmente são associados a produtos para pele, também ganham força para cuidados com os fios – movimento conhecido como a skinificação dos cuidados capilares. Outro item que está caindo no gosto das brasileiras é o protetor térmico, que até pouco tempo era mais usado por profissionais, e hoje já atrai 32% das usuárias.

Outro dado interessante no comportamento do consumidor: a nova geração de consumidoras (61%) considera os produtos e marcas que não realizam testes em animais na hora da compra. “A preocupação com o meio ambiente e como os produtos são desenvolvidos e testados pela indústria de beleza é real. Nosso plano de negócio mantém um olhar atento a essa demanda. Atualmente, nosso portfólio contempla 16 linhas veganas para cabelos e nenhuma de nossas marcas realiza testes em animais”, diz Ligia Vulcano, Head de Marketing e Inovação da Unidade de Cabelos da Flora.

Sobre a Flora

Indústria nacional de bens de consumo, a Flora atua há mais de quatro décadas nos segmentos de cosméticos, higiene pessoal e limpeza com marcas como Minuano, Francis, Neutrox, Albany, OX Cosméticos e Phytoderm. Possui unidades industriais em Goiás, Santa Catarina e Alagoas e Centros de Distribuição em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Seus mais de 300 produtos estão presentes em pontos de venda de todo o país.