Linksys anuncia o próximo passo na otimização de malha WiFi para residências e pequenos escritórios

* Por: DINO - 20 de setembro de 2023.

Linksys®, uma empresa icônica de conectividade para residências e pequenos escritórios, anuncia em uma declaração de direção seu novo recurso “Cognitive Mesh” atualmente disponível no Velop Pro 6E, e nos próximos meses no Velop Pro 7, Velop Micro Router 6 e Velop Micro Mesh 6.

“Cognitivo” no espaço tecnológico se refere a “tecnologias pensantes” que podem solucionar problemas de modo determinista, seja por seleção do usuário ou automação. O Linksys Cognitive Mesh na fase 1 de sua implementação, desenvolvido inteiramente com base em informações e retorno do usuário, visa a seleção do usuário para o seguinte:

Configuração extremamente rápida de um sistema WiFi Multi-Mesh Node (até 3 nós concluídos em menos de 10 minutos)*

Topologia de rede WiFi Mesh selecionável pelo usuário para sua residência ou pequeno escritório (conexão direta do Mesh Node ao roteador ou conexão Mesh Node Daisy-Chain ao roteador)

Modo operacional de rede WiFi Mesh selecionável pelo usuário para residências ou pequenos escritórios (cooperação, transmissão digital, jogos eletrônicos ou Internet das Coisas (IoT))

A fase 1 do Linksys Cognitive Mesh será finalizada até o fim deste ano civil, sendo desenvolvida especificamente para produtos que usam plataformas Qualcomm® Immersive Home e Qualcomm® Networking Pro Series que podem operar em bandas WiFi de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. O Linksys Cognitive Mesh não é destinado a interoperar com Linksys Intelligent Mesh, nem deve ser combinado na mesma rede Mesh. A fase 2 do Linksys Cognitive Mesh está atualmente em desenvolvimento e inclui novos métodos patenteáveis para reduzir o custo de energia e operação de um sistema WiFi Mesh para toda a residência, bem como otimização automática dos modos de operação do sistema WiFi Mesh.

“Os sistemas WiFi Mesh estão se tornando rapidamente populares para redes residenciais e de pequenos escritórios”, disse Timothy Tsai, Diretor de Desenvolvimento de Produto na Linksys. “Para conceber a simplicidade necessária para o sucesso das redes Mesh, os métodos semi-estáticos do passado tiveram que ser descartados em favor de tecnologias cognitivas ou pensantes quase em tempo real, as quais estão redefinindo o presente e irão definir o futuro.”

Sobre a Linksys

“Na Linksys, criamos simplicidade para que você nunca experimente complexidade.” A Linksys é uma marca icônica que comemora seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. A Linksys tem muitas inovações no setor, sendo especialista comprovada em oferecer produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde “não há TI”.

*Os tempos de configuração podem variar conforme sua rede doméstica exclusiva.

